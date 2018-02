El escándalo sexual de Dele Alli agita la Premier

Escándalo sexual en la Premier. En las últimas horas un vídeo del jugador del Tottenham Dele Allí, en el que aparece una mujer de espaldas haciéndole una felación mientras unos amigos les jalean, ha empezado a correr por la red.

pic.twitter.com/UtXbJWXK59 Dele alli celebrating the Liverpool draw a bit too much...