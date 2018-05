Esfuerzo al límite, premio de oro

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Acabé la carrera sin fuerzas, vacío. Pero tenía que hacerlo porque lo más importante era el equipo y tenía que aportar mi grano de arena para que fuéramos campeones. No podía fallarles a mis compañeros». Así resume Pablo Villa sus sensaciones tras completar el Mundial de trail running en 13ª posición y como el tercer representante español en la meta, puesto que al final se convirtió en decisivo para que España, cuyo seleccionador es el también leonés José Enrique Villacorta, se colgara la medalla de oro por equipos.

«No fue la carrera que esperaba. A nivel personal esperaba estar más arriba. Llegaba al campeonato en un gran momento de forma pero a veces ocurren estas cosas. A mí me han pasado algunas que no esperaba como que el pulsómetro se estropeara y el ritmo que habíamos calibrado no valiera. Tuve que correr por sensaciones y eso me llevó a no gestionar la carrera de la mejor manera. Me pasó factura porque al final me encontré vació. Los últimos kilómetros fueron un calvario, con calambres y una sensación de que no podía seguir. Pero lo hice porque tenía que ayudar a mis compañeros», precisa Villa cuyo tercer puesto dentro de la delegación española fue esencial para subir a lo más alto del podio.

«El oro por equipos me sabe muy bien pero a nivel individual esperaba algo más. NO fue así pero de estas cosas se aprende para próximas ocasiones», aseveraba el campeón de España de trail running para el que el siguiente objetivo podría ser la carrera de Zegama dentro de la Copa del Mundo. «Lo hablaré con Francisco Arcilla, mi entrenador. Si al final no puedo hacerla el siguiente reto sería el Ultratrail de Mont Blanc donde ya logré el triunfo en el año 2012».

Para el atleta leonés afincado en La Bañeza serían dos escenarios destacados en los que seguir demostrando su calidad y condición de referente mundial. «Me encuentro en un buen momento y quiero aprovecharlo para seguir creciendo a nivel competitivo y de resultados», apostilló.