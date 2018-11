España apuesta por Iván Morante

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Iván Morante hará su debut con la selección española sub-18 el próximo 20 de noviembre. El jugador leonés, un fijo en la sub-17 que el pasado verano disputaba el Europeo donde además era elegido para conformar el once ideal del campeonato, recibe así un nuevo reconocimiento a su calidad y crecimiento con la llamada de la sub-18 dirigida por el ex-jugador del Atlético de Madrid Santi Denia. Su gran rendimiento en las categorías inferiores de la Española y también su relevancia en la cantera del Villarreal con el que esta campaña milita en la División de Honor Juvenil, han posibilitado que este mediocentro defensivo de 17 años haya visto como las puertas de la selección siguen abiertas para él.

Hasta el punto de que en apenas unos días dará un paso más hacia la absoluta en el combinado que entrena Denia que los días 20 y 22 se enfrentará al combinado de China en un doble compromiso con el que el seleccionador pretende conocer y comprobar el rendimiento de una remozada sub-18 en la que ya aparece como uno de sus integrantes Iván Morante.

Para Iván esta llamada supone «una alegría inmensa y una buena señal que a día de hoy sigan confiando en mí en las categorías inferiores de España. Cada categoría que avanzas es un paso más y también la constatación de que con trabajo y esfuerzo estás haciendo las cosas bien. Espero que el seleccionador esté satisfecho con lo que me plantee y que esta llamada no sea la última sino un paso más», precisa Morante que no se olvida del club en el que milita «y que gracias a su confianza y lo que han apostado por mí me han abierto las puertas de la selección, primero sub-17 y ahora con la sub-18».