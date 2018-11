España no tiene defensa

Rodrigo errasti | Zagreb

España juega sin red con Luis Enrique, reconocido admirador del vértigo vital y el ‘dragon khan’ como máxima expresión, y tras tres victorias, dos de ellas de prestigio, en Wembley y un 6-0 ante Croacia en Elche, los dos últimos encuentros saldados con derrota han generado dudas y decepción. «Es lo que hay. Cuando llegamos a la selección sabíamos la situación y estamos formando un grupo. Me encantaría estar en la fase final, pero el objetivo es la Eurocopa y en ello estamos. Hay cosas a mejorar», reconocía el asturiano nada más perder ante Croacia.

«Me preocupan las posibles cosas que tengamos que ajustar, pero me ha gustado mucho el equipo en la segunda parte. Le hemos dado la vuelta dos veces al partido», dijo el técnico, al que siempre le entusiasmó un fútbol más vivo que el de sus predecesores. Muchos recuerdan su etapa en Barcelona, pero en Vigo, Roma y con el filial azulgrana ya se dieron partidos locos en los que la victoria no siempre cayó de su lado.

Con él en el banquillo, esta selección tiene un claro problema defensivo. En sus cinco encuentros ha recibido ocho goles, cifra sólo superada por dos seleccionadores anteriores (Helenio Herrera con diez y José Angel Berraondo Inchauisti con doce). Seis de ellos llegaron en los dos últimos encuentros oficiales, cuando todos esperaban una clasificación para la ‘final four’ de la Liga de Naciones que parecía encarrilada tras las dos primeras jornadas.

Ese registro ha evitado que el aumento de la pegada respecto a Rusia sea efectiva. Los 16 tantos en cinco partidos no son un mal registro (solo mejorado por otros cinco seleccionadores previos, entre ellos Camacho con 20 y Lopetegui con 17) aunque se han hallado muchas ocasiones de gol. El ejemplo más cercano, en suelo croata. «Realmente estoy contento con el partido, con la actitud de gol. Hemos conseguido generar muchas ocasiones de peligro para ganar, algunas parecía increíble que no entraran, pero lo cierto es que no las hemos marcado. Estamos con la idea de seguir creciendo. Estas dos selecciones que son de las mejores del mundo deciden jugarnos al contragolpe, todos cerrados y salir a la contra. Inglaterra lo aprovechó con una eficacia espectacular y se puso 0-3, fuimos superiores. Hay cosas a mejorar», reconoció el asturiano.