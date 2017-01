España se queda sin la tercera

MIGUEL áNGEL TRANCA | LEÓN

España no pudo sumar su tercer triunfo en el Mundial júnior. A pesar del buen hacer del leonés Eduardo de Paz y sus compañeros de selección frente a la sorprendente líder del grupo, China, el marcador final reflejaba un 3-6 en contra que no obstante no merma las opciones de acceder a la fase final.

Después de los dos triunfos consecutivos, con remontadas incluidas, frente a Holanda e Inglaterra, a España le esperaba un duro escollo en el combinado asiático. La victoria se presentaba como factible por el juego desplegado por el leonés y sus compañeros. De lograrla el billete para los octavos de final estaría más cerca. Y en eso pusieron todos sus esfuerzos en un partido que aún así empezaba con tintes adversos después del 0-2 anotado por los chinos en la primera entrada. En la segunda De Paz lideraba la reacción para acortar distancias aunque un 0-1 en la tercera devolvía la situación a su sitio.

Pero en este Mundial España está demostrando que no se rinde ante las adversidades y con un 2-0 en la cuarta entrada empataba el pulso. Incluso lograba que su oponente no anotara en la siguiente entrada abriendo de par en par las opciones para sumar un resultado positivo.

Su juego ofensivo estaba poniendo en aprietos a los asiáticos aunque el acierto de estos en los momentos clave les llevaron a hacerse con las dos entradas siguientes para recuperar el liderazgo en el marcador y apuntarse el triunfo por 6-3.

España lo iba a intentar en la octava entrada pero su empresa se convirtió en un imposible.

A pesar de este resultado Eduardo de Paz y sus compañeros de selección se mantienen en la tercera posición de la clasificación con unos guarismos de 2-2. Y lo que es mejor para ellos, las dos derrotas le han llegado de forma ajustada frente a los dos equipos más poderosos, China y Dinamarca. España afronta hoy la quinta jornada de la fase de grupos enfrentándose a Hungría. Un triunfo situaría al combinado nacional en una posición muy favorable para lograr el tercer puesto del grupo y con ello aspirar a los cuartos de final.