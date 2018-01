El Espanyol remonta ante un débil Levante

sergio morro | valencia

El Espanyol alcanzó los cuartos de final de la Copa tras remontar en el Ciutat de València (0-2) el 1-2 que encajó en su estadio ante el Levante, tras un gran partido en el que firmó un primer tiempo excelso y supo mantener con personalidad su renta en el segundo. El Espanyol saltó al terreno de juego con las ideas muy claras de lo que debía hacer para contrarrestar el 1-2 de la ida y desde el primer minuto impuso su juego ante un rival inoperante, que en apenas media hora dilapidó una eliminatoria que a priori parecía encarrilada.

El conjunto de Quique Sánchez Flores se hizo con la pelota y jugó con paciencia, abriendo el juego por los costados, tratando de imponer velocidad en los metros finales.

El Espanyol había conseguido abrir la eliminatoria cuando aún no se había alcanzado el cuarto de hora. El tanto de Baptistao reforzó el guión del conjunto catalán, que no cejó en su decidido empeño de ir a por la clasificación. El Levante, carente de ideas, no conseguía jugar con fluidez y cuando el Espanyol firmó el 0-2 veinte minutos después sentenció la eliminatoria.