«Espero estar a la altura, es una responsabilidad»

PABLO RIOJA | LEÓN

Es la primera vez en muchos años que Guillermo Tarrazo, nuevo entrenador del Rodríguez Cleba, se permitía «un año sabático» después de numerosas temporadas dirigiendo equipos federados, Pero la velocidad con la que se sucedieron los acontecimientos la semana pasada —con la salida de Goyo Casado del club— le obligó a tomar una decisión «casi de inmediato». Amante empedernido del balonmano y en especial de los equipos de base, el nuevo máximo responsable del vestuario confía en llevar al conjunto leonés a lo más alto.

—¿Qué aspectos del proyecto le convencen para decidir tomar las riendas del equipo?

—La directiva se puso en contacto conmigo, me reuní con ellos y lo que me propusieron me pareció muy bonito. Pero sobre todo lo vi como un reto porque son unas jugadoras jóvenes, con mucho talento que además caminaban primeras en la Liga. Es una gran responsabilidad y espero estar a la altura.

—¿Ha tenido ocasión de hablar con Goyo Casado?

—Tuve la oportunidad de verle el pasado sábado durante el partido del Cleba ante el Magope. Le saludé y no quiero entrar en más valoraciones de lo que ha sucedido. Yo respeto muchísimo su trabajo como entrenador.

—¿Hasta dónde se extiende su nueva ‘aventura’ con el Rodríguez Cleba?

—De momento firmo sólo por esta temporada. Luego se verá.

—¿Qué considera que le puede aportar al equipo?

—Obviamente el principal objetivo es meternos en la fase de ascenso y a partir de ahí lo que llegue, pero sin presiones añadidas. Desde la directiva me trasladaron tranquilidad en ese aspecto. Es cierto que regresar a la División de Honor se ha convertido en el gran proyecto, pero aunque ascender es un objetivo, no es una prioridad. Aunque sí me atrevo a decir que esta plantilla, con la calidad y proyección que tiene, acabará siendo de primera.

—¿Mantendrá el sistema de juego que implantó su antecesor o propondrá novedades?

—No voy a modificar mucho, porque entiendo que he de adaptarme al equipo y apenas acabo de aterrizar en el club. Pero también te digo que mi filosofía casa bastante con lo que suele proponer este equipo siempre. Me gusta una defensa fuerte y salir rápido al contragolpe para sorprender a los rivales. Sobre esa base trabajaremos e iremos introduciendo algunas variantes y matices.

—¿Cómo se ha encontrado el vestuario tras la marcha de Casado?

—Las jugadoras, como es lógico, estaban algo desconcertadas tras la salida de Goyo y es algo que yo entiendo perfectamente. Ahora lo único que toca es entrenar lo mejor posible y seguir adelante.