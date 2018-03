El espíritu de Quini

En ocasiones uno tiene la suerte de cruzarse en la vida con personas formidables, personas que con su sola presencia, con sus gestos, con sus palabras, destilan grandeza, humanidad y bondad. Enrique Castro fue una de esas personas.

Fue el fútbol, con sus comienzos en los equipos infantiles de los salesianos de Avilés, lo que le hizo conocido, primero en Asturias, luego en toda España. Pero lo que le ha hecho ser respetado, querido y admirado en toda España y por todos los que hemos tenido la suerte de conocerle fue su calidad humana.

Quini encarnaba los mejores valores deportivos y humanos. La deportividad y el respeto por el contrario en el terreno de juego y la bondad, la amabilidad y el perdón, el juego limpio, entre tantos otros, en la vida.

Qué difícil es encontrar a una persona que reúna todas estas cualidades. Cuánto más si esa persona, como era el caso de Quini, había tenido que enfrentar situaciones de extrema gravedad y sufrimiento. He aquí la doble grandeza de su manera de ser, he aquí la razón por la que era querido por todos los que le conocían e incluso por muchos que no tuvieron esa oportunidad, pero leían, oían y, sobre todo, veían en la mirada humilde y buena de este asturiano razones de sobra para ello. Le llamaban ‘El Brujo’ por su facilidad para aparecer imprevisiblemente en el área rival, pero, en mi opinión, el principal hechizo de Quini era su capacidad para hacer amigos allá por donde iba.

El destino, el fatal destino, ha querido que sea la Cultural y Deportiva Leonesa el primer equipo que visite su casa, el que ya es estadio de El Molinón — Enrique Castro Quini, y a su Sporting tras su triste fallecimiento. La Cultural es un equipo por el que sentía un cariño especial y León una ciudad en la que contaba con decenas de amigos, entre los que tengo el honor de estar, y miles de seguidores.

No puedo olvidar el gran apoyo que nos mostró para que León fuera este año Capital Española de la Gastronomía con una cariñosa carta en la que decía de su puño y letra: «La mejor cocina de España está en Asturias y en León».

Aún recuerdo con una sonrisa el homenaje que hace poco más de un año, el 3 de marzo de 2017, le rendíamos en el Ayuntamiento de León y en el que apostaba y deseaba el tan anhelado ascenso del club leonés a la categoría de plata del fútbol español. Un deseo que se hizo realidad y del que él fue protagonista principal con motivo del partido que enfrentó a la Cultural y al Sporting en León el pasado mes de octubre. Más de 13.000 personas, leoneses en su mayoría, pero también gijoneses, aplaudían con cariño su saque de honor con el que comenzó el partido.

Este partido será diferente e inolvidable. Habrá tres puntos en juego, por supuesto, igual de importantes para ambos equipos, pero por encima de todo habrá un sentimiento compartido de unión entre dos ciudades y dos aficiones hermanas de homenaje y recuerdo al gran Quini.

El próximo domingo, leoneses y gijoneses, gijoneses y leoneses, nos uniremos de nuevo, esta vez para entonar más fuerte que nunca ese «ahora, ahora, ahora Quini, ahora» para dejar claro que, aunque Quini ya no esté entre nosotros, su espíritu está más vivo que nunca.

Hasta siempre amigo.