«Esta es la última vez que me presento a la presidencia»

GEORGINO FERNÁNDEZ | LEÓN

Van a cumplirse ya cuatro años desde que Tano Franco cogiese a un Abanca Ademar que amenazaba asfixia con un concurso de acreedores encima y una deuda de 1,2 millones a la que hacer frente. Tras una larga travesía del desierto se ve ya luz al final del túnel. El año próximo esta deuda quedará casi finiquitada. Será la gran culminación de su mandato. Ahora el club anuncia elecciones para mayo y Tano presentará candidatura. Advierte que su intención es que sea la última vez... aunque deja una puerta abierta.

—¿Cuatro años ya y otros cuatro por delante.. qué balance le gustaría ver reflejado al final?

—¿El balance de los cuatro años o el de los ocho en caso de que salgamos elegidos?

—De los ocho.

—Nos presentamos para culminar un proyecto y para terminar con el convenio de acreedores que tiene todavía el club. Queremos acabar algo que empezamos; cogimos al club en 2013 con convenio que había que pagar en los próximos cinco años esperamos dejarlo resuelto en un 95%. Salvo por un porcentaje mínimo —ese 5%— que se puede pagar más tarde, la deuda quedará prácticamente finiquitada la próxima temporada. Nuestro reto no ha cambiado: en lo económico y en lo deportivo queremos dejar al club en lo más alto posible. Y creo que vamos en el buen camino con esa segunda plaza en la que estamos ahora mismo.

—Una directa, ¿será esta la última vez que Tano Franco se presente a unas elecciones?

—En principio esa es mi idea. Terminar en estos ocho años y dejarlo. Siempre lo he pesando así, incluso para los políticos: ocho años es suficiente para hacer lo que uno se propone y para rematar el trabajo que hemos iniciado. Ahora mismo ni me lo replantearía y te diría que no me volvería a presentar. Pero llegado ese momento... la vida da muchas vueltas y nunca se sabe. Pero insisto, ahora mismo diría que no.

—¿Se espera competir contra otra candidatura?

—Bueno... no he oído nada en ese sentido ni me llegado nada. Pero este es un proceso abierto y hasta que no se cumplan los plazos no lo sabremos. Si hay alguna candidatura más competiremos por ganarnos la confianza del socio y si no la hay seguiremos trabajando otros cuatro años.

—Cuando ahora ve al equipo segundo y con opciones de volver a Champions la próxima temporada, ¿se imaginaba algo así cuando cogió al club?

—No, evidentemente no. Ilusiones tiene todo el mundo pero si hay que se sincero nuestro único gran objetivo cuando llegamos era mantenernos en la máxima categoría y tratar de estar lo más arriba posible. Ahora estamos segundos y soñamos con la Championsi y con poder disputarle al Barcelona algún torneo corto porque esto es deporte y un partido malo lo tiene cualquiera.

—¿El concurso de acreedores sigue condicionando de forma importante al club?

—Condiciona el final de cada temporada, Esta, en la que estamos, y también la que viene tenemos que hacer frente a una cantidad importante —unos 130.000 euros en cada una de ellas— para dejar el convenio prácticamente finiquitado. Está claro que es un dinero que no lo podemos dedicar fichajes o a mejorar el club.

—Da la sensación de que el club es ahora más duro en algunos aspectos. Y lo digo por el reciente proceso de renovaciones donde está claro que los jugadores no salieron ganando..

—En este caso la necesidad obliga y nosotros planteamos unas renovaciones creo que ventajosas, sobre todo en cuanto a tiempo, para los jugadores. Tratamos de dar años por delante a la gente joven en un club que es segundo en la Liga y en Europa. No creo que sea una aspiración mala y económicamente no creo que les hayamos hecho un contrato malo; seguramente estas cifras no se paguen en los equipos de División de Honor en España; otra cosa es fuera. Creo que hemos hecho unas buenas ofertas y todas salieron adelante menos un par de ellas.

—¿Habrá algún fichaje la temporada que viene?

—Si sale la oportunidad puede que sí lo haya pero como siempre sin gastar lo que no tenemos. Parece que se van a producir un par de bajas que nos dejaría un excedente económico con el que podremos pensar en un refuerzo.

—Hablamos de Nacho Huerta y de Javi García...

—Sí

—¿En qué fichaje están pensando?

—Sobre todo estamos pensando en un defensor grande, de dos metros o más. Un lateral derecho, un lateral izquierdo o un pivote. Pero básicamente un defensor alto y que aporte en ataque.

—Entiendo que un extremo está descartado...

—El Abanca Ademar tiene ese puesto muy buen cubierto con Juanín, Mario y Jaime.

—Juanín es ahora el máximo goleador del equipo aunque cuando se le fichó hubo quien opinó que era un capricho personal del presidente..

—Lo pensé en su día, que ficharle era un acierto y hoy lo ratificamos plenamente. Estamos súperconvencidos de que es uno de los mejores fichajes y su rendimiento lo confirma.

—Hablando de gente de la casa Javi García quiere irse en busca de minutos. ¿Entiende esa decisión?

—Bueno... en parte sí. Cada uno pensamos de una manera y el jugador piensa que necesita un club con más minutos. Pero tal vez menos minutos en el Ademar son más aprovechables que más minutos en otro club Pero él ha considerado eso y su decisión es perfectamente respetable.

—¿Hay algo nuevo del interés del Kielce en llevarse a Cupara?

—No. Nunca hubo contacto con nosotros y siempre hemos entendido desde la renovación de uno de sus porteros —Szmal— que no vendrían a por él y que íbamos a seguir disfrutando con sus paradas.