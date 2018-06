A. DIEZ | SORIA

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, no intentó poner paños calientes a lo sucedido ayer y aseguró que «Es el día más triste, sin duda. La sensación es la de un equipo que ha perdido la categoría, es duro para todos. Al acabar el partido fuimos a dar las gracias a la afición. Es un día y un momento complicado como para transmitir cosas. El futbol te permite mucho y en otras ocasiones vives momentos no deseados. Teníamos ilusión por mantener la categoría, por el crecimiento del club y es un momento complicado».

Respecto al partido, el técnico coruñés comentaba que: «La primera parte nos ha costado, con muchas soluciones al pie y no al espacio. En la segunda teníamos más presencia al estirarnos más, el 2-1 nos mete en el partido, pero no ha habido posibilidad del empate. El gol de Rodri nos daba a nosotros y podía generar dudas a ellos pero no nos ha valido». Añadía el técnico de los leoneses que «a partir del 2-0 uno tiene que mirar a otros campos y sólo queríamos lograr el empate».

Y lamentaba que «normalmente en temporadas largas el fútbol te coloca donde tu rendimiento te ha llevado, creo que muchos pequeños detalles nos han traído a esta última jornada. Teníamos que haber ganado otros partidos y no se hizo».

También enviaba un mensaje a la afición: «Les pedimos disculpas porque su comportamiento en estos desplazamientos y en casa ha sido ejemplar. Es un momento complicado para todos los que formamos el club, espero y deseo que esto sea un hasta pronto dentro de lo duro que es esto, pedir disculpas por no mantener la categoría. Por mucho tiempo que pase o que dejemos de dedicarnos a esto va a ser complicado que esto se olvide. Considero por lo que ha hecho este equipo no debería perder la categoría y esta mancha siempre va a estar. Me duele que esto pase, es complicado hablar ahora. Hay un proyecto fuerte, volcada todas las horas del día para que esto continúe, es un golpe el que nos ha dado el fútbol pero queda levantarse».