«Esta vez ganamos cuando peor estábamos jugando»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural, se mostraba muy satisfecho por el esfuerzo realizado por sus jugadores y la victoria lograda con remontada incluida, «el sufrimiento es la tónica de los equipos que tienen en esta categoría este tipo de objetivos, sobre todo ante situaciones como la clasificación que va fluctuando y variando día tras día y como hay esta diversidad de horarios que unos días te toca jugar antes y otros jugar después verte en un puesto o en el otro antes de que se dispute el partido, sin pretenderlo, siempre condiciona y aparece un estrés y moverse y resultar eficaz en ese tipo de situaciones no es sencillo y más si a eso le añades un primer gol en contra, pero si es cierto que si algo tiene este equipo es juego, no hablamos del partido, hablamos del equipo, y sobre todo momentos de alma y de un espíritu súper competitivo que le permite levantar más de uno y de dos partidos, y eso, cuando se repite como se está repitiendo en esta temporada, que es frecuente, habla mucho y bien de nosotros».

Para el técnico coruñés lo que sucedió en el partido de ayer frente al filial hispalense «es fútbol. Normalmente muchísima gente gana así muchas veces, y nosotros esta vez hemos ganado cuando peor estábamos jugando. Si un día nos toca a nosotros, bienvenido sea, no voy a lamentarme ahora y a manifestar que me hubiese gustado ganar siendo más superior al rival. En todas las categorías y en esta, sobre todo, muchas victorias se producen así, desde lo emocional, desde lo anímico y esta vez nos ha tocado a nosotros y seguramente la diferencia con respecto a otros partidos es que curiosamente el gol del empate llega en un momento en el que nosotros no estábamos siendo mejores que el Sevilla Atlético en esos minutos. El gol nos espolea y está claro que logramos inclinar el campo y cierta frecuencia por el perfil derecho y nos beneficiamos de ese segundo gol para después saber llevar el partido».