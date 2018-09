Los estadounidenses protestan contra Nike quemando sus zapatillas

A través de las redes sociales numerosos estadounidenses han iniciado una campaña contra Nike por la contratación del jugador fútbol americano, Colin Kaepernick, quien en el 2016 se negó a ponerse en pie mientras sonaba el himno nacional de EE.UU.

Kaepernik explicó después que de esa forma quiso protestar contra la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Para demostrar su rechazo, los ciudadanos de esta parte del hemisferio están quemando sus zapatillas Nike u otras prendas de la famosa marca deportiva.

Nos obstante, el fuego del resentimiento se avivó aún más cuando la pauta publicitaria de Nike, anunciado la contratación de la imagen de Kaepernick, venía con la siguiente frase: Cree en algo. Incluso si significa sacrificarlo todo".

Los activistas en contra de Colin señalan que no lo hacen por prejuicios racistas, sino debido a su sentido de patriotismo pues consideran que Kaepernik le faltó el respeto al himno nacional y a la bandera.

Las redes sociales se han llenado súbitamente de publicaciones con las etiquetas #JustBurnIt ("Solo quémalo") y #BoycottNike ("Boicotea a Nike")