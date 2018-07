El estallido de la dinastía Schmeichel

La prórroga y los penaltis del Croacia-Dinamarca permitieron que los telespectadores del Mundial asistieran la noche del domingo al estallido de la saga de los Schmeichel. Cada intervención sobre el terreno de juego de Kasper (el hijo) era celebrada en la grada por Peter (el padre).

El legendario guardameta del Manchester United ha celebrado la actuación de su sucesor en la eliminatoria mundialista, pese a la derota en la tanda de penaltis, con un mensaje fotográfico en el Twitter.

«Sin palabras. No puedo estar más orgulloso de mi país, de mi hijo, de sus compañeros, todo el equipo técnico y nuestro fantástico seleccionador, Age Hareide. Cuando todas las lágrimas se hayan secado nos daremos cuenta de lo bien que lo hemos hecho»

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did 🇩🇰 #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm