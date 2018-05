«Estamos buscando ingresos atípicos para hacer un proyecto ambicioso»

ÁNGEL FRAGUAS | ponferrada

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor y quizá para la Deportiva la década previa a los dos últimos años así fue. Hoy precisamente es un día señalado en la historia blanquiazul, pues se cumplen ocho años del segundo ascenso a Segunda División en la noche de los penaltis ante el Sant Andreu. El presidente, José Fernández Nieto, hace balance del actual curso, habla de futuro y espera que más pronto que tarde se reverdezcan los laureles de la entidad que preside desde enero del año 2000.

—¿Qué nota le pone a la temporada?

—Realmente ha sido una temporada mala, pues las cosas han salido mal. Así que la nota ha de ir en consonancia con ello.

—¿En qué se ha fallado?

—El equipo no dio lo que tenía que haber dado y que se esperaba de él.

—¿Ha tenido muchos quebraderos de cabeza esta temporada?

—La verdad es que sí. He sufrido por cómo han ido las cosas y me duele. Han sido semanas y meses de mucha amargura porque yo quiero a la Deportiva y a mí me duele como a cualquier aficionado. Sólo lo sabe quien lo padece y muchas veces tu familia se lleva la peor parte.

—¿Qué le ha faltado a Carlos Terrazas?

—Nosotros le dimos todo lo que pudimos dentro de lo que tenemos. Hay que tener en cuenta que contamos con una economía de club humilde.

—¿Está la Deportiva en caída después de casi una década de esplendor?

—No, no lo creo. Pero hay altibajos en el fútbol. Nadie está arriba siempre. No hay más que ver otros equipos como Eibar, Leganés, Deportivo Alavés... El primero de ellos estuvo dos décadas seguidas en la división de plata, bajó, volvió a subir, regresó a Segunda División B y tras el último ascenso ha llegado a las cotas más altas de su historia. El equipo vitoriano, unos años después de ser subcampeón de la Uefa bajó a Segunda División B y le costó cuatro o cinco años volver al fútbol profesional. El caso del Leganés es parecido al del Eibar y podríamos hablar de muchos equipos más. De hecho, la Segunda División está llena de conjuntos que han pasado por la máxima categoría y que incluso han disputado competiciones europeas y ganado títulos. Y también influye la suerte. Nosotros estuvimos cerca de jugar dos veces un play off a Primera División. Tan cerca que en ambos casos nos quedamos a un gol. Entonces no éramos los mejores ni ahora somos los peores. Todos le ponemos corazón, ganas, entusiasmo y lo mejor de nosotros. Pero a veces no sale todo lo que queremos o como queremos.

—¿No habrá entrenador ni jugadores hasta que haya director deportivo?

—No tiene porqué. Se está trabajando igual y si mañana sale un buen jugador, vamos a por él. Pero lo normal es que vaya todo con un orden y una estructura.

—¿Qué perfil de director deportivo buscan?

—Quizá sea las dos cosas, es decir, entrenador y director deportivo en una misma persona. En caso de que sólo sea lo segundo, uno que conozca la categoría. Hay tiempo y hay que conjugar la parte económica y la deportiva.

—¿Y de entrenador?

—Un hombre con ganas de triunfar, con hambre y que nos ilusione a todos.

—El año pasado el primer fichaje llegó el 7 de julio, el segundo, con la pretemporada empezada y tres en la semana previa al inicio liguero o con el campeonato iniciado. ¿Se va a tardar este año tanto en realizar incorporaciones?

—No tiene nada que ver. Depende de cómo podamos hacer las cosas. A veces fichar no es tan fácil como uno piensa.

—¿Alguno de los jugadores que interesan de la actual plantilla ya ha mostrado su intención de quedarse?

—Sí.

—¿Ha habido ya alguna propuesta a algún jugador aun cuando no se ha firmado director deportivo y entrenador?

—No, todavía no.

—¿Y contactos con alguno o con entrenadores?

—Sí, contactos siempre hay.

—¿Qué proyecto se va a hacer la próxima temporada?

—El más ambicioso posible. Queremos demostrarle a la afición que hacemos e intentamos hacer las cosa bien, aunque no siempre nos salgan.

—¿Habrá ingresos suficientes para poder hacer un equipo competitivo de cara a estar peleando por los primeros puestos?

—Es lo que estamos buscando y lo que ansiamos. Hace falta también contar con la mayor masa social posible, aunque entiendo que esté disgustada. Pero como siempre digo, hay que estar en lo bueno y lo malo. Y en los malos momentos es cuando se ve a la gente que quiere algo. Estamos buscando dinero e ingresos atípicos, que es lo más importante ahora.

—Quizá por las últimas malas temporadas, los rumores sobre gente interesada en comprar el club han vuelto a estar en el ambiente. ¿Ha habido algo más allá de los rumores?

—Hay gente que lo quiere comprar, ya que es un club apetecible. Pero queremos que se quede en el Bierzo. Si hubiera alguien de aquí, podríamos sentarnos a hablar, pero gente de la zona y que de verdad sintiese la Deportiva. Modestamente creo que hemos realizado una labor económica ejemplar y eso es importante porque a veces uno quiere ser más de lo que es o de lo que puede aspirar y acaba como acaba.

—¿Le da envidia lo que ha conseguido la SD Huesca?

—Claro. Cuando nosotros estábamos en Segunda División, ellos estaban la categoría inferior. Es el fútbol...

—¿Algún día ese equipo será la Deportiva?

—Yo creo que sí.

—¿Y del ascenso del equipo de la Toralense se alegra?

—Sí, mucho. Yo era presidente la última vez que se estuvo en Regional Preferente y después de muchos años volverá a estar en esa categoría.

—¿Qué le parece Rubiales?

—Le deseo todo lo mejor a él y a la Federación.Ya le he felicitado.