«Estar en el Europeo es un aliciente para seguir creciendo como jugador»

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Iván Morante se ha convertido en un fijo en la selección española sub-17. Hasta el punto de ser uno de los elegidos por Santi Denia para intentar revalidar la corona de campeona de Europa en un campeonato que hoy levanta el telón aunque para el leonés y sus compañeros lo hará el sábado 5 frente a Serbia. Será la puesta en escena de Iván en un torneo en el que espera seguir creciendo y demostrar que a su edad ya puede disfrutar de escenarios tan relevantes como el de un europeo que tiene como sede a Inglaterra.

—Primero con Albert Celades y ahora con Santi Denia. Y con los dos han logrado la confianza para convertirte en uno de los protagonistas de la selección sub-17 que aspira a una nueva corona en el Europeo.

—Para mí el estar en la selección es algo maravilloso. Y más aún si en este caso es formando parte de los elegidos para disputar el Campeonato de Europa. Espero hacerlo bien y junto a mis compañeros demostrar que esta generación también puede hacer cosas importantes. Además el poder estar en el Europeo supone también el premio al trabajo que realizo día a día. Sé que aún me queda mucho por hacer y crecer como jugador pero esta convocatoria supone un aliciente para mejorar.

—El pasado año España se proclamaba campeona continental de la categoría y hace dos años se colgaba la plata, dos éxitos que sin duda alguna muchos confían que repitáis, esta vez en Inglaterra.

—Cada generación es distinta. Para nosotros estar aquí ya es un triunfo aunque no nos vamos a quedar ahí. Lo que sí tenemos claro es que hay que ir paso a paso y partido a partido. La competición dirá si somos merecedores del podio o del título. Pero eso no nos obsesiona. Es cierto que por lo hecho hasta ahora y los antecedentes la gente puede pensar que somos la selección a batir. Pero hay otras también con un gran potencial. Por eso hay que demostrar de lo que somos capaces en el terreno de juego.

—El sábado debut en la fase de grupos frente a Serbia, un rival con el que ya jugasteis en la fase anterior.

—Nuestro grupo es bastante fuerte. Pero creo que como todos ya que las selecciones que están en esta fase se han ganado por su calidad y méritos ser protagonistas del campeonato. Con Serbia ya empatamos en la fase anterior y va a ser un rival complicado. A nosotros nos vendría muy bien empezar con un resultado positivo y mejor que nada ganando. Luego llegarán otros rivales también exigentes como Holanda y Alemania, tal vez el que a priori puede ser el más duro.

—En la selección te has ganado un puesto importante. Y en el Europeo puedes refrendarlo.

—En esta selección nadie es fijo. Todos tenemos que ganarnos un puesto y eso dice mucho. Somos un grupo en el que todos remamos en la misma dirección y que en los entrenamientos lo damos todo para que luego el seleccionador decida a quienes pone. A todos nos gusta jugar pero por encima está la selección.

—A nivel de clubes llevas en el Villarreal unos años. Un club que se preocupa por la cantera y que ha logrado ‘sacar’ de su factoría a muchos jugadores con vitola de ‘Primera’.

—Para mí el llegar a este club ha sido muy importante. Lo hice hace ya unos años cuando era infantil. Y aquí he crecido y espero seguir haciéndolo porque lo considero un club modélico en el que puedo aportar y crecer mucho. Este año soy juvenil de segundo año y en el Roda, club vinculado al Villarreal, he disfrutado de una confianza notable que el próximo año cuando llegue al Villarreal A de División de Honor espero seguir mostrando.

—Ahora juegas como mediocentro defensivo tipo Sergio Busquets aunque empezaste como mediapunta.

—Sí, mi papel dentro del juego ha cambiado. Cuando militaba en el Ejido me desenvolvía como mediapunta. Allí me vieron en un torneo los del Villarreal cuando era alevín y creo que les gusté porque luego hablaron con mis padres para poder ficharme. Eso sí, de aquella época he evolucionado a la posición de mediocentro defensivo en la que juego en la actualidad. Y las sensaciones son bastante positivas.

—Precisamente en tu posición también juega Busquets. ¿Lo tienes como referente?

—Sin duda. Por mis cualidades me parezco bastante a él. Pero si tengo que hablar de un referente lo he tenido muy cerca, en mi mismo club, Bruno Soriano.

—Debutaste con Celades en la selección sub-17 y ahora con Santi Denia, un nuevo seleccionador, sigues contando con esa confianza. Es para sentirse orgulloso.

Bastante. Celades se fijo en mí y luego Santi Denia ha seguido confiando en mis cualidades. Le gusta mi forma de jugar y por eso me ha llamado para este europeo. Y yo buscaré no defraudarle.

—El formarse en la cantera de un club como el Villarreal es algo que no está al alcance de todos. Y menos el seguir creciendo en el club para algún día llegar al primer equipo.

—Para mí sería maravilloso. Pero a día de hoy en lo único que pienso es ayudar al equipo en la categoría en la que juego y también, ahora que estoy en la selección, hacer lo mejor posible con España. Eso sí, no voy a negar que en mi mente está jugar algún día en el Villarreal de Primera División.

—Un leonés en una selección española, algo que no ocurre todos los días. Es para sentirse muy feliz.

—Bastante. Ojalá que a los que han estado en una selección española sea en la categoría que sea y a mí nos sucedan otros muchos. Para mí es un orgullo decir que soy leonés. Además, a día de hoy a muchos paisanos que lo están haciendo muy bien y que espero que lleguen muy lejos.