«Esto es una competencia sana»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La Deportiva Ponferradina procedió ayer a la presentación formal ante los medios de comunicación social de la comarca berciana del delantero levantino Pablo Pallarés, fichado el pasado viernes y que ya debutó con la elástica blanquiazul el domingo ante la Cultural Leonesa. Aquel día ya compareció ante los micrófonos para hacer públicas sus primeras impresiones como nuevo jugador blanquiazul: «Con diez era complicado jugar y que pudiese tener ocasiones, pero estoy contento con el equipo. Ha estado muy comprometido con el partido y sacamos un punto que es bueno. Salí a intentar cazar algún balón y darle pausa al equipo para que se sumasen jugadores al ataque. Hemos sabido sufrir y nos vamos con un sabor bueno. Para mí las sensaciones del equipo son buenas. Unidos y luchando así, a final de temporada vamos a tener alegrías. Yo vengo de abajo y sé lo que es esto. Para mí esto no es bajar un escalón, sino subir dos. Vamos a intentar ir partido a partido y no pensar en más adelante, sino en el Somozas».

Ayer el atacante corroboraba esas palabras y aludía a lo frenéticas que han sido para él y para el entorno del equipo las últimas horas. En menos de una semana han llegado tres jugadores contándole a él. Y uno de ellos es competencia directa en punta: «Ha pasado todo muy rápido desde mi llegada. Tengo buenas sensaciones del equipo y de los compañeros y eso es un paso importante para mi acoplamiento al mismo». Sin embargo, las urgencias de la competición han hecho que el futbolista no haya necesitado o no haya podido tener ese tiempo de acoplamiento. Como se suele decir, casi jugó nada más bajarse del autobús: «Estoy disponible para el entrenador y por tanto para viajar a Canarias. Los objetivos del equipo siempre son ganar y éste no va a ser menos. Vamos a intentar pasar la eliminatoria ante el Tenisca».

Pallarés se refirió por último en el acto de presentación a la competencia que se abre por un puesto arriba. Sabe quién es Yuri y que está también como aspirante al puesto Héctor Figueroa, pero no se resigna ni mucho menos: «Hay que trabajar siempre venga quien venga. Yo siempre doy lo máximo, lo doy cada día. Esto es una competencia sana entre jugadores y luego el míster decide según a quién vea mejor para jugar o más adecuado para el partido que toque disputar en ese momento».

Firma hasta junio del 2019.

Alegaciones

La SD Ponferradina ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición de la REFF contra la primera tarjeta amarilla vista por Alejandro Chavero en el encuentro del pasado domingo en León. El club tiene esperanzas de que se la puedan retirar y juegue el domingo desde las cinco de la tarde ante el Somozas. Por si acaso, Pedro Munitis no convocó para el partido de esta noche a Cidoncha, evitando así que le pudiese pasar como hace una semana con Menudo y se quede escaso de mediocentros para el duelo frente al conjunto de Ferrolterra.

El conjunto blanquiazul volverá a entrenar en El Bierzo el viernes, aunque mañana por la mañana lo hará en el propio campo del Tenisca.