ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El partido de mañana domingo en El Alcoraz, a partir de las 16.00 horas, supone el reencuentro del presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa (Huesca, 1958), con la Cultural, equipo en el que militó durante el cumplimiento del servicio militar. También el máximo mandatario del club oscense tiene su particular vivencia en el enfrentamiento entre la Cultural y el Huesca en la temporada 1979-80. «Es anecdótico y curiosísimo, porque el mismo día que juraba bandera en el Ferral coincidió con un Cultural-Huesca y viajaron mis padres y mi hermano con el Huesca a León, porque entonces no había la facilidad que hay ahora para desplazarse. Yo jugaba con la Cultural y lo único que hice fue cumplir con mi obligación y recuerdo que marqué dos goles al Huesca a Eugenio Vitaller, que luego jugaría en el Real Zaragoza, y todavía me lo recuerdan. Me acuerdo de Millán, del inolvidable Gerardo, del `Pájaro’ Celso, de Pablo, de una delantera con la que jugué muchos partidos compuesta por Primi, Losada, Martínez... Recuerdos imborrables», siempre recuerda el presidente del club oscense, Agustín Lasaosa.

«Llegué con 20 años cedido por el Real Zaragoza a la Cultural porque fui a hacer al Ferral el servicio militar, aunque me destinaron a Medina del Campo, lo que suponía un problema. Al final lo medioarreglamos y aparecía los jueves por León, entrenábamos en el antiguo Amilivia. Tengo recuerdos muy buenos porque a mí León me trató fenomenal. Quiero mandar un fuerte abrazo a muchísima gente y sobre todo a la familia Seoane, grandes escultores. Cuando ascendió la Cultural lo primero que se me vino a la cabeza fue toda esa gente y todos los recuerdos que te vienen a la cabeza, deportivos y humanos», expresa Lasaosa.

«León y la Cultural siempre estarán en mi corazón. Estoy muy agradecido a León y a la Cultural porque siempre me trataron muy bien. ¡Ojalá la Cultural cumpla sus objetivos y ojalá coincidamos algún día ambos equipos en Primera División», concluye el mandatario de la SD Huesca.