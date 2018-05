«Estoy contento por el punto aunque pudieron ser tres»

BORJA ASENJO | ALCORCÓN

Rubén de la Barrera, técnico del conjunto leonés resumió el encuentro diciendo que «el partido ha sido muy competido y disputado como ya sabíamos. En la primera parte ellos apretaron nuestro inicio y nos costaba mucho. Eso les animaba a adelantar sus líneas y nosotros no acabamos de amenzarlos. En la segunda estuvimos muchísimo mejor, una vez superábamos sus líneas generamos la ocasión de Moutinho y la situación del gol anulado. Evitamos que el Alcorcón, a pesar de su ímpetu y su acoso, crease ocasiones de peligro. Ayudamos a los de fuera, controlando las internadas de sus interiores, a Álvaro Giménez y sus dejadas a la segunda línea. Contento por el punto aunque pudieron ser tres visto la segunda parte pero definitivamente creo que le resultado es justo viendo el resto del partido”. Sobre la jugada del gol anulado a Señé, el míster comentó que “no lo ví, aunque me dicen que hay jugadores del Alcorcón que le habilitan”. Sobre las ocasiones de su equipo dijo que “fueron claras por los minutos de la segunda parte. El que se equivocara lo iba a pagar. No estuvimos acertados pero estoy contento de cómo reaccionó al gol anulado, ya que no perdimos el rumbo y seguimos compitiendo y este punto nos lleva a lo que todos queremos que es la permanencia», aseguró.