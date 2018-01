«Estoy muy feliz porque creímos que podíamos»

El seleccionador español de balonmano y extécnico del Ademar, Jordi Ribera, no pudo ocultar su satisfacción por el título de campeón de Europa que conquistó este domingo el conjunto español y que, como recalcó, premia la fe de un equipo «que desde el principio creyó en la victoria. Estoy muy feliz por el grupo, porque desde el principio ha creído que podíamos. Siempre ha tenido un espíritu ganador y eso nos ha permitido superar las adversidades que hemos tenido», señala un satisfecho Ribera.

Un triunfo que como indicó el seleccionador español se cimento en la extraordinaria segunda parte realizada por el conjunto español, especialmente la faceta defensiva. «En la primera parte tuvimos que remar en contra, pero el equipo nunca perdió la ilusión, y la segunda fue completamente nuestra. Nos anticipamos siempre a su ataque, Sterbik también estuvo muy bien en la portería, y en ataque jugamos con alegría y con sentido», asegura el técnico.

Un Jordi Ribera que en el momento del triunfo no quiso olvidarse de todos los que trabajan por el desarrollo del balonmano en España, a los que dedicó el título continental. «Es un día de felicidad para el balonmano español y para todos los que trabajan por el balonmano en España», expresa el preparador.

Con la Liga Asobal en el limbo, históricos clubes desaparecidos y jugadores y técnicos consagrados y prometedores obligados a emigrar al extranjero, los Hispanos se han encargado de revitalizar el balonmano, al menos durante un fin de semana, gracias a un hito histórico en el Campeonato de Europa de Croacia, la competición más complicada y exigente de este deporte que no deja de perder patrocinadores en España y ganarlos para la selección nacional. Es la incoherencia del balonmano español, que sufrió un doloroso golpe con su ausencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 pero que, gracias a un equipo que exhibe carácter y fe, ha vuelto a enganchar a una afición desencantada con la falta de ayudas económicas y mediáticas. Sin embargo, pese al éxito de esta selección de veteranos y jóvenes, con una media de edad de 25 años, «la buena mezcla termina funcionando», se enorgullece Jordi Ribera, el balonmano español no puede estar esperanzado con una recuperación a corto o medio plazo.

«Hasta que no mejore la vida cotidiana del ciudadano español, deportes minoritarios como el balonmano no tenemos salida, porque no producimos dinero. Nos somos un deporte de negocio, como el fútbol, necesitamos patrocinadores, y hasta que no mejore la vida en España no vamos a tener esa posibilidad», lamenta Talant Dujshebaev, exinternacional español y padre de los flamantes campeones de Europa Álex y Dani, con el primero, lateral derecho, elegido antes de la final en el equipo ideal del campeonato, junto a Ferrán Solé (lateral derecho). Los hijos del mítico exjugador nacido en Kirguistán son dos de los integrantes de los Hispanos que no juegan en España.