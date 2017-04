«Estoy muy orgulloso de mi plantilla»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Adrián Benavides volvió a obrar el milagro y la Peña estará por tercera temporada consecutiva en la División de Honor Juvenil. Tras conseguir el ascenso por vez primera en su historia en la campaña 2014/15, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación del club leonés, y de salvar la categoría con sobresaliente la pasada temporada, el técnico leonés asumió el reto de seguir en el equipo con el objetivo de consolidarle en la categoría. El pasado fin de semana consiguió su objetivo pese a ser el club con menor presupuesto del grupo 5 de la División de Honor.

—Objetivo cumplido.

—Sí, conseguimos nuestro objetivo. Estamos muy contentos y con la satisfacción del trabajo realizado. Estoy muy orgulloso de mis jugadores que, a pesar de los resultados, se han dejado el alma en todos los partidos.

—¿Qué diferencias encuentra entre la primera vuelta realizada por su equipo y la segunda?

—Siendo realista, muy pocas. La única real ha sido los resultados porque a la hora de competir y de entrenar, ninguna. Hay que tener en cuenta que esta Liga es casi profesional para muchos de nuestros rivales y de un nivel altísimo, por eso cuesta tanto ganar.

—¿Qué diferencias encuentra entre la primera campaña en División de Honor y ésta?

—A la hora de competir esta temporada ha sido más difícil. Los equipos grandes aumentan sus presupuestos y sus plantillas son mejores y más profesionales. La Peña perdió muchos jugadores por la edad y eso también se dejó sentir. Sin embargo, nuestros futbolistas han luchado contra todo y dejándose la piel lograron la permanencia.

—¿Qué supuso caer en puestos de descenso en la jornada 27 por primera y única vez este año?

—Sabíamos que era algo que podía pasar. Lo anormal es que no pasara antes por las condiciones en las que competimos. El gran trabajo de los chicos, que tiene un mérito enorme, nos permitió esa tranquilidad necesaria para conseguir la permanencia.

—¿Se siente decepcionado con algún jugador?

—No, con ninguno. Muy contento por el trabajo y el compromiso, y los pequeños problemas se quedan en el vestuario.

—¿En el último partido se verá una Peña más ‘alegre’?

—La Peña viajará a Cáceres a competir, a disfrutar del último partido, que para algún jugador será su último encuentro en División de Honor. La disminución de la presión, al no tener la necesidad de conseguir los puntos en juego nos va a dar tranquilidad y posiblemente jugaremos mejor.

—¿Cuál es su futuro?

—No lo sé. Esta temporada no dilataré tanto mi decisión, pero pase lo que pase lo importante es el club, que tiene una gran solidez. Al finalizar la competición me reuniré con el presidente y hablaremos.

—¿Qué le dice a su afición?

—Sólo dar las gracias a todos los que nos han apoyado. Y a los que estaban deseando que perdiera la Peña me da mucha pena, como aficionado al deporte leonés que soy, que haya gente que desea la derrota del otro para ser feliz. La felicidad debe estar en la victoria de uno y no en la derrota del otro. Yo siempre quiero que ganen los equipos leoneses. ¡Ojalá ascienda la Cultural a Segunda División! Para mí sería una gran alegría. Y si alguien se sintió ofendido por las celebraciones de nuestra permanencia en División de Honor, aunque no partiesen de nuestra parte, pedimos disculpas.