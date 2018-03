«Estoy seguro de no sufrir»

otero conde | ponferrada

«Están siendo dos temporadas de mucho sufrimiento. Creo que nadie se esperaba esto, ni los jugadores cuando vinimos a este club ni la afición». Así relataba Juan Carlos Menudo las dos últimas decepcionantes temporadas de la SD Ponferradina. El sevillano fue el invitado de Las Tertulias de El Leñador, organizadas por EsRadio Bierzo y el famoso restaurante ponferradino. «Estoy seguro de que no vamos a llegar a las jornadas finales con los deberes por hacer y convencido de que no vamos a sufrir», afirmó con firmeza.

Menudo espera que mañana el equipo dé su mejor versión y deje fuera de combate a uno de sus rivales por la permanencia. Y sobre futuro, no descarta seguir: «Soy y he sido feliz en este club, pero no hemos estado a la altura. Hay que hablar las cosas por parte de todos, pero me gustaría seguir y poder lograr el objetivo que viene a intentar conseguir aquí».

Sus puestos

El jugador está feliz por poder disfrutar de minutos, aunque le gustaría hacerlo en su posición, que es la de mediapunta. El primer tramo de temporada sí lo jugó ahí, pero coincidió con el peor momento del equipo. Fueron nueve jornadas. El puesto en el que más le ha situado Terrazas es el de interior derecho, que es en el que está. Algunos lo consideran más un lateral o un mediocentro en el sistema 3-3-3-1 del técnico bilbaíno. Ahí lleva 14 jornadas consecutivas y también jugó el duelo ante el Pontevedra de la primera vuelta. Además, bien durante los 90 minutos o durante alguna fase más o menos breve de los partidos de esta Liga ha ocupado los puestos de extremo izquierdo (2 veces), interior izquierdo (1), extremo derecho (1) y delantero (1). En la pasada temporada el puesto en el que más fue utilizado fue el de extremo izquierdo, en el que participó hasta en 17 ocasiones. En la mediapunta, su puesto real, sólo jugó dos veces y parte de una tercera. En el total de las dos temporadas, éstas han sido sus demarcaciones contando sólo los duelos ligueros: interior derecho (21), extremo izquierdo (19), mediapunta (12), extremo derecho (7), interior izquierdo (3), delantero (2) y carrilero derecho (1). Sin duda, un comodín.