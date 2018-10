Un estreno en clave positiva

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La temporada de caza levanta el domingo 28 de octubre el telón en la provincia. Y lo hace a rasgos generales en clave positiva. Las perspectivas se presentan mejores que las del pasado año aunque con ciertos matices.

Uno de ellos concierne a la perdiz que por presencia apunta a mostrar unos datos más positivos que en campañas precedentes. La presencia numerosa de estas aves y su disposición bastante homogénea a lo largo de la orografía leonesa hace presagiar tres meses en clave hasta el 27 de enero cuando baje el telón la campaña. Después de unos años en los que la cifra de perdices no era la deseada y en algunos casos la posibilidad de cobrarse piezas escaseaba o era bastante compleja, la situación de este año ha variado en forma más que destacada y eso supondrá para los miles de cazadores leoneses una situación de ilusión.

A diferencia de la perdiz, sin duda la pieza estrella de la temporada de caza, el conejo y la liebre presentan perspectivas más imprecisas e irregulares. En el caso del conejo la población sigue siendo alta aunque menos de lo que se esperaba y que en algunos casos había posibilitado que se pudiera cazar en fechas fuera de la temporada con el fin de controlar la numerosa población.

Una cifra que ha bajado en las últimas fechas pero que apunta a que conforme transcurra la temporada volverá a tener dígitos destacados y con ello su presencia sea más bien notable. Eso teniendo en cuenta que a diferencia de la perdiz no será homogénea dependiendo de diferentes escenarios y zonas de la provincia.

En lo referido a la liebre el panorama para estas primeras semanas no será el óptimo. Así lo apuntan diferentes cifras. Y las quejas de lo cazadores con galgo que han elevado un panorama que a pesar de que mejora la de unas campañas pasadas que no fueron muy productivas no llega a un nivel aceptable. O al menos en lo que puede referirse al tramo inicial de esta campaña.

La falta de lluvia en los últimos meses ha condicionado y lo hará al menos en cuanto a la presencia de cazadores y la posibilidad de que los cotos desarrollen la actividad cinegética en las primeras semanas. Algunos esperarán a la llevada de las lluvias y en cierta medida a que bajen las temperaturas para poder afrontar una actividad adecuada por lo que a pesar de que los cazadores ya han desempolvado sus armas para estrenar la temporada el próximo domingo, un buen número de ellos a buen seguro que esperará a que esta consuma sus primeras jornadas para poder entrar en acción.

Lo que sí está claro aunque todo debe tener su plasmación sobre el terreno es que la temporada, o mejor dicho los tres meses de su desarrollo, apuntan a unas cifras favorables, en especial comandadas por la perdiz, más positivas que en los últimos ejercicios aunque con alguna que otra duda que tendrá que despejarse conforme los días vayan transcurriendo.

El primero el próximo domingo 28 de octubre. La primera jornada de la temporada de caza en la provincia leonesa.