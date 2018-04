Europa empieza en Italia para Vidales

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Hace dos semanas subía al segundo peldaño del podio en el trazado italiano de Sarno. Lo hacía dentro de las Master Series del certamen transalpino. Este fin de semana regresa al mismo escenario pero para David Vidales el reto cuenta con mayor dimensión, el Europeo de la categoría OK, la reina del karting sin marchas, en la que el leonés es todo un subcampeón mundial.

Después de un inicio de año en el que al piloto de 15 años las cosas no le salieron como esperaba debido a temas de reglaje de su vehículo. En las últimas semanas la situación para él ha mejorado de manera ostensible posibilitando que su calidad tenga una respuesta fiable en el kart y con ello pueda optar a lo máximo. Para él este año el Mundial (por partida doble ya que lo correrá tanto en la categoría OK como en la KZ en la que debuta) y el Europeo (también en dos categorías) constituyen los principales retos, que no los únicos. Todos ellos con aspiraciones para ser el número uno.

Y para comenzar el Campeonato de Europa en Sarno, escenario que David conoce bastante y que desde hace unos años ha visitado en competición, especialmente para los campeonatos italianos,. Allí se encontrará desde hoy con buena parte de los pilotos con los que ha luchado este año y el pasado por un lugar entre los mejores y ante los que buscará iniciar con bien pie un Europeo en al que ya ha ganado carreras y subido varias veces al podio y también liderado la general.

En la jornada de hoy el piloto leonés de Tony Kart empezará a calibrar sus opciones con los entrenamientos libres. El sábado llegará el turno de los oficiales y las clasificatorias para afrontar el domingo la prefinal y la gran final en la que intentará estar entre los mejores tiempos y con ello evitar el riesgo de encontrarse en el medio de un grupo numeroso. Y es que para optar a la final se presentan nada menos que 85 pilotos siendo los que más peligro representan para David Vidales a la hora de luchar por el podio y el triunfo el italiano Lorenzo Travisanutto, el sueco Noah Milell, el alemán Hannes Janker, el británico Dexter Patterson, el noruego Jenny Jakobsen,y el ruso Artem Kosarev. Todos ellos parten como el leonés como los pilotos con mayores opciones de luchar por el triunfo en el circuito italiano y también por ser el primer líder de un certamen que en este 2018 lo conforman tres pruebas más (20 de mayo en el PF1 de Inglaterra, el 17 de junio en el trazado alemán de Ampfing y el 5 de agosto en Essay, Francia).

David Llega en un gran momento de forma y con un kart tremendamente competitivo, dos argumentos que lo sitúan como uno de los grandes favoritos.