El exbaskonista Bjelica protagoniza una brutal pelea en la NBA

Nuevo escándalo en la NBA. Los jugadores Nemnja Bjelica y Arron Affalo han convertido el partido entre los Minnesota Timberwolves y el Orlando Magic en un gran combate de boxeo. Todo ha empezado cuando quedaban menos de 8 minutos para finalizar el segundo cuarto. Entonces, Bjelica ha embestido al jugador del Magic y este, que no se lo ha tomado nada bien, le ha lanzado un golpe de puño a la cara.

El puñetazo del escolta de 33 años de los Magic ha tocado en el rostro del alero serbio y aunque no lo ha hecho con total precisión, ha dado por iniciado el combate. Y es que, la reacción de Bjelica, que anteriormente había jugado en el Baskonia, no ha tardado en llegar. El jugador de Minnesota ha cogido a Affalo por el cuello y el conflicto se ha acabado convirtiendo en una pelea a puñetazo limpio.

La magnitud de la pelea ha detenido el tiempo del encuentro y el resto de jugadores han tenido que intervenir para intentar rebajar la tensión y separar a sus compañeros. Los árbitros, por su parte, han decido expulsar a los dos protagonistas, por lo que Nemnja Bjelica y Arron Affalo han terminado retirándose a los vestuarios en el segundo cuarto.

Nemanja Bjelica & Arron Afflalo Fight: A punch was really thrown in a NBA game! pic.twitter.com/EhJ1GAwbuC