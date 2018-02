El Fabril frena a la Deportiva (2-0)

Frenar racha de buenos resultados, tampoco es muy exacto, en los últimos cuatro partidos dos victorias, dos empates, sino recuerdo mal, y siempre cerca de la zona de descenso. El único que nunca ha perdido la fe en llegar al play off de ascenso, es el propio entrenador, aunque me da que tampoco él se lo creía mucho. No me explico como puede seguir de entrenador de la Deportiva, parece que lo hubieran puesto adrede. Mal pinta la cosa de aquí al final.