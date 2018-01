El fantasma del descenso sigue

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Ya eran muchas alegrías juntas. La Deportiva no consiguió sumar un nuevo triunfo el pasado domingo y se le vuelven a aparecer los fantasmas de la zona de descenso. El cuadro berciano tenía en su mano abrir una brecha importante de puntos con respecto a la zona de descenso e incluso alejar también la de play out, pero no lo hizo y se puede meter en un lío de nuevo este fin de semana, si no es capaz de obtener un resultado positivo en A Malata frente al Racing. La formación ferrolana es antepenúltima con cinco puntos menos que la Ponferradina y una victoria le haría meter de nuevo a su rival en la lucha por la permanencia, no descolgarse y ganar por fin, algo que a nivel psicológico sería fundamental tras muchas semanas sin conseguirlo. Por eso el partido de este domingo a las 17.00 horas tiene más importancia de la que parece, incluso por el asunto del golaverage.

Lo que está claro es que la Deportiva no sólo se llenó de una autoconfianza de la que está muy necesitada y que se hubiese visto reforzada por una cuarta victoria consecutiva, sino que posiblemente perdió la poca adquirida.

El asunto de los regalos en defensa fue tema recurrente de conversación ayer. También algo de lo que hablan los rivales abiertamente: cómo se le hace daño a la Deportiva con balones a la espalda de la defensa, volcando el balón a los costados.

Reconocía Carlos Terrazas tras el partido de antes de ayer que la derrota era negativa para fichar, ya que muchos jugadores quieren ir a equipos que opten a estar arriba y un triunfo hubiese abierto algunas expectativas para hacerlo, sobre todo a la vista de jugadores a los que convencer para venir. En este sentido, el conjunto berciano persigue la cesión de Dani Escriche, jugador castellonense de 19 años que milita en el Polvorín -filial del Lugo- de Regional Preferente y que ya ha debutado en Segunda División A con el conjunto de la capital amurallada. Se trata de un centrocampista de carácter ofensivo -suele actuar de extremo- con mucha movilidad y que incluso puede actuar en posiciones avanzadas. En verano ya jugó un amistoso en Foz ante la Deportiva. Luis Ángel César Sampedro le hizo debutar la pasada temporada en El Alcoraz con el equipo profesional siendo jugador del equipo de División de Honor Juvenil y en este curso Francisco también ha contado en tres ocasiones con él.

Ayer: Navalcarnero, 2-Cerceda, 1