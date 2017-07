La Federación aplaza el sorteo de los calendarios de fútbol por la detención de Villar

Con la detención de Ángel María Villar se produce un vacío de poder en la Federación Española de Fútbol. Según el artículo 34.7 de sus Estatutos, «en supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido por los vicepresidentes en su orden, por el Tesorero, y en última instancia, por el miembro de mayor antigüedad, o por el de más edad si aquella fuera la misma». Entre los nombres que se barajan aparecen los del veterano Joan Gaspart, vicepresidente para Asuntos Internacionales e Institucionales, y Esther Gascón, secretaria general. Aunque en un primer momento se pensó que la agenda seguiría en pie, a media tarde la RFEF informó, a través de Twitter, que las reuniones previstas para los días 19, 20 y 21 de julio quedan aplazadas hasta nueva fecha.

Eso significa que hoy miércoles no se celebrará la junta directiva que podría decidir sobre el relevo transitorio al frente del fútbol español, que también podría recaer en Luis Rubiales, máximo dirigente del sindicato de futbolistas y vicepresidente primero de la RFEF propuesto por Villar, y que mañana jueves no tendrá lugar la tradicional asamblea en la que se sortean los calendarios de Primera, Segunda y Segunda B. Por tanto, ni la Cultural ni la Deportiva sabrán esta semana la hoja de ruta que tendrán que completar en sus respectivas categorías. Se da la circunstancia que la Liga española es la única de las grandes competiciones que aún no tiene aprobado el calendario.