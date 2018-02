La federación francesa impone dos partidos a Mbappé

Kylian Mbappé, la joven estrella del París Saint Germain (PSG), ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por la Liga Profesional de Fútbol (LFP) de Francia por su expulsión a causa de una entrada muy dura el pasado 30 de enero, pero como ya ha cumplido uno solo le queda un encuentro, contra el Estrasburgo.

La sanción dictada la noche del jueves por la comisión de disciplina de la LPF, clemente a la vista de los hechos y de la jurisprudencia en casos similares, no le impedirá disputar, el próximo día 25, el primero de los dos encuentros ante el Marsella en la Copa de la Liga.

Check out this awesome video: Kylian Mbappe Got Red Card via VAR vs Rennes! https://t.co/lbKerHKOn5

En un comunicado, la comisión de disciplina anunció su decisión después de celebrar una sesión a la que asistió el propio Mbappé (19 años) para examinar su entrada el pasado 30 de enero en las semifinales de la Copa de la Liga ante Ismaïla Sarr, del Rennes. Era la primera vez que era expulsado el joven internacional francés desde que está en el fútbol profesional.

Kylian Mbappé infuriated after being sent-off tonight vs Rennes: "Hey! Listen to me. The same [tackle] happened to me last week. And nothing [was given then]!" pic.twitter.com/UzMBkrGG1a