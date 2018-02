Feliciano y Carreño dan ventaja a España en la Copa Davis contra Gran Bretaña

Pablo Carreño y Feliciano López han debutado como pareja en la Copa Davis derrotando a Jamie Murray y Dominic Inglot, por 6-4, 6-4 y 7-6 (4). El triunfo sirve para adelantar a España 2-1 en la confrontación de la primera ronda del Grupo Mundial que se disputa en Marbella, y sitúa al conjunto de Sergi Bruguera a un solo punto de los cuartos de final.

An emphatic display from @pablocarreno91 and @feliciano_lopez seals a 64 64 76(4) doubles rubber triumph!



🇪🇸 2-1 🇬🇧 #DavisCup pic.twitter.com/wP7ewyxOiW