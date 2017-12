Fernando González, sin premio

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Fernando González tendrá que esperar a dentro de algo más de una semana para intentar subir al podio en un Nacional de becada. El leonés no pudo hacerlo en la primera oportunidad que se le presentaba el 23 de diciembre en el campeonato correspondiente al pasado año al que Fernando acudía como el único representante de Castilla y León tras haber conseguido el título en 2016.

A pesar de su buen momento y de la calidad que atesora, Fernando González veía como en la cita de La Rioja el mal tiempo y alguna dosis de mala suerte evitaban que se saliera con la suya y a pesa de tener localizada a alguna becada no podía hacer diana .

En un campeonato en el que la climatología y las condiciones del terreno no eran las idóneas el cazador lo intentó a lo largo de las varias horas de competición aunque al final se tenía que conformar con acabar lo más arriba posible pero sin poder optar a uno de los tres puestos de un podio que tenía al representante del País Vasco como el mejor.

Para Fernando esta oportunidad se quedaba sin el premio esperado aunque el hecho de haber logrado el subcampeonato autonómico de este año le lleva a contar con una nueva ocasión el fin de semana de Reyes, para intentar sacarse la espina y luchar por un peldaño en el cuadro de honor.

«El campeonato de La Rioja no resultó como esperaba. Allí acudía con mucho optimismo y dispuesto a luchar por lo máximo pero las circunstancias que se dieron no fueron las mejores y eso condicionó mis posibilidades de poder luchar por el podio», remarcaba Fernando que no obstante y a pesar del mal sabor de boca que le dejaba la cita en tierras riojanas espera que en el próximo Nacional pueda luchar por un puesto en el cuadro de honor. «No creo que las condiciones sean las mismas. Espero y deseo que mejoren respecto a La Rioja y si estos sucede creo que tengo posibilidades de hacer un buen papel».

Para Fernando sería el colofón a un gran año en el que ha demostrado que es uno de los cazadores con mejor nivel y que en los campeonatos de becada está dejando claro que aspira no sólo a lucir, también a lo máximo.