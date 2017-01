La FIFA aprueba el Mundial de 48 equipos para el 2026

La FIFA ha decidido, por unanimidad, cambiar el formato del Mundial de selecciones a partir del 2026, en el que pasarán a jugar 48 equipos en vez de 32. También se ha aprobado que la competición se jugará a partir de 16 grupos de tres selecciones. Los dos primeros de cada grupo pasarán a la siguiente fase mientras que el último quedará descartado. De esta manera, solo se jugarán dos partidos en la fase de grupos.

Los dos mejores de cada grupo pasarán directamente a diceiseisavos de final, que, como es habitual, seguirá siendo a partido único. De esta manera se empezará antes la ronda de eliminatorias.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.