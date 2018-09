Filipe Luis: "Pedí al Atlético que me liberara igual que hizo con Gabi"

Filipe Luis carga contra el Atlético de Madrid. El lateral brasileño habló tras el encuentro liguero ante el Celta y afirmó que "se han escrito muchas mentiras. Hace tres semanas, surgió una situación pero el club me dijo que no quería que me fuera y nunca insistí". Sin embargo, en la concentración con su selección en Nueva Jersey, ha decidido profundizar en su salida frustrada y ha apuntado contra la directiva. "Surgió la posibilidad de ir al PSG y pedí al Atlético que me liberara, igual que hizo con Gabi, pero el club entendió que no era la misma situación pese a las semejanzas con el tiempo restante de contrato. Dijeron que insistí pero es mentira", afirmó Filipe en declaraciones a 'Globosporte'.

El lateral se mostró molesto con los rumores que se generaron acerca de él durante la última semana de mercado: "Tengo una historia en el Atlético de Madrid y eso me entristece porque intentaron empeorar mi imagen en el club", se quejó el lateral tras el segundo entrenamiento de la 'canarinha' en territorio norteamericano.

MÁS PROTAGONISMO



Filipe Luis puede estar viviendo un momento dulce. El 'Cholo' Simeone atendó a su petición de querer más minutos y le brindó la titularidad en Balaidos. Además, en con su selección, puede convertirse en el nuevo lateral izquierdo titular. De momento, en la convocatoria para los amistosos que Brasil disputará ante Estados Unidos y El Salvador, Marcelo no está. "No creo que esté por delante de él porque no lo hayan convocado esta vez. Depende del momento de cada uno. Álex Sandro, él y yo tenemos características diferentes", dijo Filipe sobre el lateral del Real Madrid.

Además, el brasileño tuvo tiempo de elogiar a Messi: "El premio es para el mejor del mundo y, hoy, para mí, es Messi. Igual que en los años anteriores. Cuando él no llega, -'The Best'- pierde credibilidad. Da igual si alguien gana la Copa o la Champions, nadie es mejor que él".