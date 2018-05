El final de una larga pesadilla

otero conde | ponferrada

La Deportiva acaba la Liga hoy desde las 18.00 horas ante el CF Fuenlabrada en un choque en el que el equipo local busca la segunda plaza -es tercero- y la Deportiva tratará de lavar la imagen del último domingo y despedir una mala temporada de la forma más digna posible.

Cuando se sorteó el calendario de Liga, se recordó que el 14 de mayo del año 2000 la Deportiva se salvó contra el Fuenlabrada en Fuentesnuevas. No parecía que pudiese haber un paralelismo esta temporada, a pesar de que el orden del partido estuviese invertido.

Se esperaba a dos equipos que luchasen por el título. Pero no ha estado lejos de pasar algo como lo de hace 18 años.

Al final la Deportiva se salvó la semana pasada y el cuadro fuenlabreño, al que casi se daba por ascendido en diciembre, no jugará la eliminatoria de campeones, destituyó a su entrenador hace pocas semanas y a punto ha estado de verse en el trance de jugarse su clasificación para el play off en el último partido. Carlos Terrazas no ha convocado a Yuri para este partido por decisión técnica y podría hacer debutar a Diego Santín en la punta.

De hecho, es el único delantero que hay en la convocatoria. Además, se ha llevado a Madrid a otros dos futbolistas del filial como son Javi García y Tato. Es difícil saber si tendrán minutos o incluso si el delantero es titular o juegan en punta otros jugadores como Cidoncha, Iago Díaz o Yelko Pino.

«Será un partido muy exigente porque es un buen equipo que cuenta con buenos jugadores. Nos va obligar mucho, pero tenemos la ilusión de recuperar las sensaciones», afirmó Terrazas sobre el duelo.

Álvaro Bravo y Fran son bajas por sanción en el equipo madrileño, mientras que Marcos Gullón y Caballero están fuera de combate por lesión.

«Espero un gran equipo delante, aunque no haya sido su temporada. Está hecho para estar entre los cuatro primeros, con muy buenos jugadores, con un entrenador que conoce muy bien la categoría, con muchísima experiencia y va a venir aquí a terminar bien», dijo Eloy Jiménez, entrenador del Fuenlabrada, en la conferencia de prensa previa al duelo ante la escuadra ponferradina.