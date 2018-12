La final más polémica pone a Madrid en guardia

Óscar González | Madrid

Superado su último compromiso en la Superliga argentina, Ríver y Boca enfocan sus objetivos hacia Madrid, en una semana decisiva, que acabará por consagrar el domingo a uno de los dos en la Copa Libertadores más polémica de la historia. Un amplio dispositivo velará por la seguridad en la capital durante todo el fin de semana. Desde la Policía, que está en contacto con sus homólogos argentinos, garantizan el orden público.

En el Monumental, adonde Ríver regresó para jugar en domingo por primera vez en 231 días, la Libertadores se coló por cada rendija. Inundó los graderíos, donde la afición protestó contra los ultras que apedrearon el autobús de Boca hace una semana («que se vayan todos, que no quede ni uno»), contra el presidente del país, Mauricio Macri, y, sobre todo, contra la Conmebol.

Con sus pancartas boca abajo, 35.000 hinchas —algo más de media entrada— hicieron visible su malestar por la decisión de trasladar el partido de vuelta de la final a 10.000 kilómetros de su sede.

Ríver viajará a Madrid pendiente del estado físico de Ignacio Scocco, Rodrigo Mora y el colombiano Juan Fernando Quintero y Boca trata de recuperar a Cristian Pavón, lesionado en el partido de ida, y observa la evolución del colombiano Wanchope Ábila, con una sobrecarga, mientras ilusiona al «Apache» Tevez —reservado contra Independiente— con la posibilidad de celebrar su partido 200 con los «xeneize» en la final.

Pese a que Ríver emitió el sábado un comunicado en el que daba a entender que no estaba dispuesto a jugar en Madrid y Boca anunció que iba a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, la decisión de no entregarle el título sin jugar —el TAS no ha comunicado que haya recibido el recurso— ambos viajarán a Madrid para afrontar la semana de sus vidas.