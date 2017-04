Una final en territorio comanche

sergio c. anuncibay | león

En Cuenca, el Abanca Ademar inicia hoy la cuenta atrás para abrazar el objetivo del segundo puesto, «un sueño que ya acaricia» el equipo leonés, como subrayó ayer Rafa Guijosa, quien advierte un enfrentamiento «muy complicado» en El Sargal (17.00 horas).

El técnico considera al conjunto manchego la revelación de la Liga. «Nos ha sorprendido a todos por la posición en la que está, con opciones reales de meterse en Europa», justificó. Destacó la consistencia de su defensa y el espíritu aguerrido de un bloque que tiene ciertas similitudes con el Ademar.

«Están en una dinámica de juego muy buena y su defensa es intensa y agresiva», analizó Guijosa, quien cree que esa tranquilidad que le ofrece la clasificación lo hace «doblemente peligroso». También le preocupa el ambiente que siempre desprende El Sargal, donde la «gente aprieta mucho», avisó. Ante esto, vaticina un «partido muy exigente» para el equipo leonés, «que si es capaz de ganar» en una pista tan complicada dará —señaló Guijosa— un paso más en su crecimiento.

Por eso no cree que la plantilla necesite una motivación especial ante este compromiso. Entiende que deben ser igual de ambiciosos que contra el Barcelona el pasado sábado, cuando estuvieron a punto de cortar la racha histórica de triunfos de los azulgrana. «Si alguno de los jugadores no estuviera motivado no se vestiría mañana —por hoy—. Todos son conscientes de lo que nos jugamos. Siempre salimos al cien por cien pero ahora más porque es una final», recordó el preparador madrileño, que no hace cuentas en estas últimas cinco jornadas, a pesar de que mantienen con Logroño un colchón de seguridad de cinco puntos. A él solo le vale ganar. Eso sí, tendrá que hacerlo sin David Fernández, que ni si quiera viajará con el equipo por un problema en uno de los dedos de la mano izquierda. Los demás están todos disponibles.

Mientras, Lidio Jiménez pierde al central Rafa López, que tras regresar de una larga lesión recibió un golpe en una pierna que le deja de nuevo fuera.