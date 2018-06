Fisac llega a Zaragoza con ilusión y ganas de luchar

Porfirio Fisac ya es entrenador del Basket Zaragoza. Arropado por el presidente Reynaldo Benito y el director deportivo Pep Cargol, el nuevo entrenador de Tecnyconta Zaragoza ha sido presentado en el pabellón Príncipe Felipe. Una puesta de largo en la que Fisac ha dibujado las líneas de lo que quiere que sea un equipo con garra y ambición, que sirva para arropar el crecimiento de la cantera y sea motivo de orgullo para la grada.

Después de casi seis años en San Sebastián, en dos etapas, Porfirio Fisac se ha visto seducido por la oferta de Basket Zaragoza: “Tenía la sensación de que llevásemos años hablando”, asegura el segoviano. “Creo que ambos coincidimos en el momento y tenemos esa necesidad de crecer”. Un elemento que también se entronca con la necesidad de crecer de las categorías base: “En la cantera hay jugadores con futuro; tenemos un gran entramado en las categorías base y, junto a la afición, nos puede ayudar a crecer”, estima.

Recién aterrizado en su nueva casa, Fisac sabe que ahora le esperan muchas más horas de análisis y diálogo para confeccionar la plantilla: “No sé a qué jugadores podremos aspirar, pero sí queremos gente con ambición, tenemos que ser valientes y que esa gente transmita energía para que nuestra afición se sienta orgullosa”. En ese sentido, cualquier jugador sin contrato tiene cabida en su equipo, incluido Gary Neal: “Es un pedazo de jugador, tiene nuestra oferta y ahora el mercado definirá lo que sucede”, emplaza a la espera de la respuesta del estadounidense.

Independientemente de ello, sea con quien sea, el preparador tiene clara su hoja de ruta: “Mi objetivo será realizar el baloncesto que mejor se adapte y sacar el cien por cien de cada jugador”, se autoexige el técnico rojillo.“Quiero ganar y que quien esté en la cancha traslade esa sensación”, continúa el de Fuenterrebollo. “Vamos a luchar todos los partidos; si no es así, es que no estoy haciendo bien mi trabajo”, sostiene tajante.

Un credo sobre el que el nuevo Tecnyconta Zaragoza dibujará sus metas: “Los objetivos en la liga han cambiado mucho porque ahora sí hay descensos, así que lo principal es no sufrir y, a partir de ahí, veremos dónde podemos luchar”. No obstante, en ese camino, hay algo que es innegociable para el castellanoleonés: “Queremos que la ‘marea roja’, que tantas veces he sufrido, se identifique, disfrute y sonría con nosotros”, concluye.