Florentino Pérez atribuye el despido de Lopetegui a una reacción de "orgullo mal entendido"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, defendió este jueves el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador del equipo blanco como "un acto de transparencia" y dijo que "no hay argumentos" para que el técnico fuese destituido como seleccionador español y no esté en el Mundial de Rusia.

Lopetegui se convirtió hace solo dos días en nuevo entrenador del Real Madrid. El anuncio oficial se hizo a 72 horas del debut de España en el Mundial de Rusia frente a Portugal, lo que desencadenó su destitución al día siguiente como seleccionador español por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"Queríamos llevar a cabo su presentación tras acabar el Mundial, después de un nuevo triunfo de nuestra selección, pero no ha podido ser. Me sorprende enormemente comprobar que este acuerdo podía afectar a un vestuario con jugadores deseosos de ganar y con el compromiso de ser campeones del mundo", dijo Florentino durante la presentación del nuevo entrenador del Real Madrid.

"No hay un solo argumento que justifique que Julen no esté mañana en el debut de España en el Mundial. Se ha frustrado el trabajo y el deseo de dos años, porque Julen tenía dos sueños perfectamente compatibles. Por un lado convertir a España en campeona del mundo y por otro entrenar al Real Madrid", apuntó el presidente.

Florentino Pérez aprovechó la ocasión para mostrar su descontento con la decisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de destituir a Lopetegui tras conocer su fichaje por el Real Madrid.

"Es inevitable hacer algún comentario a los acontecimientos de las últimas horas. Alcanzamos un acuerdo en un ejercicio de libertad para ambas partes para después del Mundial, respetando cláusulas y términos de su contrato. Era una muestra de transparencia para evitar especulaciones y rumores", dijo el presidente del club madridista.

"No hay precedentes en la historia del fútbol de que un acuerdo así se haya considerado deslealtad. Los que mezclan las cosas tienen un sentido patrimonial de las personas e instituciones ya superados en la España del siglo XXI", afirmó, y dijo que antes de oficializar el acuerdo habló con Luis Rubiales.

"A Rubiales le comuniqué el acuerdo que incumbe a Lopetegui y al Real Madrid en legitima libertad. Lo que debería ser un acto de normalidad se fue transformando en una absurda reacción de orgullo mal entendido para desprestigiar al Real Madrid", aseguró.

"La respuesta de Rubiales fue desproporcionada e injusta. En decenas de casos menos conocidos que firmaron con otros equipos pasó esto. Tampoco en ningún caso el equipo era el Real Madrid, que se siente orgulloso de haber contribuido a la grandeza y éxitos de la selección", manifestó.

Florentino Pérez manifestó que "ahora lo importante es la unidad del madridismo, que crece para seguir siendo el club más querido, respetado y admirado del mundo".

"No practico el victimismo, pero debemos hacer frente a la corriente que existe de dañar la imagen del club, aún viviendo una de las épocas más extraordinarias", concluyó. EFE