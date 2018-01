Florentino Pérez ya piensa en Pochettino para suplir a Zidane

Es posible, sí, que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, espere, sin duda, al desenlace de la eliminatoria de Champions frente al Paris Saint Germain para tomar una decisión respecto a la continuidad o no del técnico francés Zinedine Zidane, con contrato en vigor hasta junio de 2020, y que, incluso, se vea en la necesidad de tomar cartas en el asunto sin tener que despedir a 'Zizou', ya que anoche, tras el tremendo fracaso copero ante el Leganés, se vio muy hundido al 'mister' blanco hasta el extremo de que algunos que lo conocen bien consideran que, de ser eliminado por el campeón francés, Zidane presentaría la dimisión al haber perdido los tres grandes títulos de la temporada, Liga, Copa y Champions, pues se plantaría, a falta aún de cuatro meses, con todos los títulos perdidos.

El técnico que goleó al Madrid

Pero de lo que muy pocos parecen tener dudas es de que Florentino Pérez, que ha empezado ya a buscar, a ahorrar, los 400 o 500 millones de euros que piensa gastarse para provocar la metamorfosis de este Real Madrid, que ha pasado de ganarlo todo a perderlo casi todo, tiene ya escogido al técnico que sustituiría a Zidane en caso de debacle adsoluta. Y es el 'mister' argentino Mauricio Pochettino, actual entrenador del Tottenham, equipo que, en esta Champions, empató en el estadio Santiago Bernabéu, jugando un gran fútbol (1-1), y ridiculizó al equipo blanco en la vuelta, en Inglaterra, goleándole 3-1. Hay quien dice que, con ‘Poche’, vendría uno de los grandes goleadores del momento, Harry Kane, estrella del Tottenham.



El Leganés se hizo una foto, en el cesped del Bernabeu, tras eliminar al Real Madrid. / EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Pochettino, que renovó en mayo de 2016 por los 'Spurs' cuando había sonado para el Manchester United y para el PSG, equipo en el que militó en 2001 y 2003, tiene contrato en vigor hasta junio de 2021, pero nadie duda de que, tras conocer lo mucho que gusta a Florentino Pérez, el técnico argentino ha debido de imponer una clausula en su contrato por el que el club inglés le dejaría salir con destino al Bernabéu, pagando, lógicamente, una cantidad importante de dinero. En junio de 2015, antes de fichar a Rafa Benitez, Pochettino ya sonó como entrenador para el Real Madrid.

Puede que le siga Kane

El extécnico del Espanyol nunca ha ocultado su ilusión por sentarse en el banquillo del Bernabéu. Es más, hace algunos meses, cuando se enteró de que Florentino Pérez le tenía en gran estima, llegó, incluso, a agradecer esos piropos. Fue, en Radio Marca, donde ‘Poche’ dijo que le producía “una gran satisfacción que Florentino Pérez me tenga aprecio, pues ha sido siempre muy cariñoso conmigo”. Es posible que el ‘ser superior’ empezase a mirar con buenos ojos a Pochettino al oírle decir que “nunca entrenaré al Barça”.

Ni que decir tiene que la llegada de Pochettino y todo su equipo técnico, integrado por exportero Toni Jiménez, su ayudante Jesús Pérez y el preparador físico Miguel d’Agostino, se podría producir acompañado de un par de grandes jugadores (hay quien dice que Florentino está pensando en fichar un portero, un central y un 9 puro). La versión más cara, carísima, casi escandalosa de esta dupla habla de Neymar y Mbappé, ambos ahora en el PSG (el diario 'L’Equipe' decía ayer que el brasileño “ya está arrepentido de haber fichado por los parisinos”), mientras que ‘la barata’ podría ser el fabuloso Hazard y el mencionado Kane.



Sergio Ramos se lamenta de una ocasión perdida. / EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Preguntado anoche Sergio Ramos, ya de madrugada, cuando abandonaba el Bernbéu, sobre la posibilidad de que Zidane perdiese el puesto en los próximos meses, sobre todo si el Real Madrid es eliminado por el PSG, el capitán blanco dijo: “Yo no tomo esas decisiones. Siempre he dicho que si se producen cambios en el banquillo es porque algo no funciona, porque los jugadores no lo estamos haciendo bien. A mí nunca me han gustado los cambios, nunca. Yo he vivido aquí, en el Real Madrid, hasta cuatro y cinco técnicos en una misma temporada. Los jugadores siempre respaldamos a ‘Zizou’, siempre, y más ahora en momentos duros, en momentos de turbulencias. Nosotros somos los primeros que damos la cara. ‘Zizou’ es el que da la cara y el que tiene que tomar las decisiones duras”.

Respecto a la posibilidad de que Florentino Pérez hubiese criticado a los jugadores, cuando, poco después de finalizado el partido, bajó al vestuario, Ramos dijo: “No voy a contar lo que ha hablado con el ‘mister’ o lo que ha comentado con nosotros. El ‘presi’ baja siempre, a felicitarnos o a darnos ánimos. Tanto para el ‘presi’ como para ‘Zizou’ y, por supuesto, para todos nosotros hoy (por ayer) es un día jodido. Y, sí, el ‘presi’ también se ha ido jodido a casa”.

Siempre se ha dicho que a Florentino Pérez nunca le temblaría la mano en el momento de despedir a Zinedine Zidane, de quien se considera amigo. Aunque, eso sí, Florentino esperará que se pronuncie el Bernabéu y a oír los primeros pitos contra ‘Zizou’ (cosa que ya ocurrió anoche, tanto en el descanso como al finalizar el partido) para armarse de razones a la hora de cambiar de técnico.