Francia espanta el vértigo

rodrigo errasti | madrid

«Creo que esta vez vamos a estar mejor preparados que entonces», asevera Antoine Griezmann. Caer en la final de la Eurocopa en París y ante una Portugal que perdió por lesión a su mejor futbolista fue dramático para Francia. «Aquello sigue ahí. Fue tan dura aquella derrota que ahora debemos disfrutar», explica Didier Deschamps, que destaca la mentalidad de sus jugadores ante la «gran cita» frente a Croacia.

«No vamos a afrontar esta final como la de la Eurocopa de 2016... Pensamos que ya estaba hecho, no quiero mentir: cuando vencimos a Alemania, pensamos que íbamos a ganar la final, tras ver el recorrido de Portugal. La mentalidad era diferente, ahora estamos mentalizados, queremos dar todo y ganar». No puede pasar lo de la Euro, debe ser diferente», apunta Paul Pogba, uno de los más optimistas del vestuario.

Esa es una de las lecciones aprendidas aquella noche de hace dos veranos en el Stade de France. «Todos hemos hecho un balance de esta final perdida. Sabemos que tenemos algunos puntos que mejorar, pero creo que estamos en el camino correcto, hemos crecido y hemos demostrado que podemos ser muy sólidos». Sentirse favoritos en ese definitivo duelo por el título les hace comprobar a los franceses que «la presión existe», pero según explica Blaise Matuidi es algo con lo que se debe convivir. «Debe estar ahí, pero debe ser positiva y no debe inhibirnos. Es el partido de nuestra vida», remarca. «Afrontamos esta final de manera diferente. Esperamos hacer un gran partido y ganar. Hemos aprendido aquella lección», desea el centrocampista de la Juventus. Muchos recuerdan 1998... pero también está presente, mucho más, en el grupo lo sucedido ante Portugal hace dos veranos.

«Conozco el sabor de la derrota y es muy amarga. Hemos llegado demasiado lejos como para dejarlo escapar ahora. Recuerdo las vacaciones después de la derrota de la Eurocopa 2016 y no fueron buenas... No quiero revivir eso. ¡Queremos regresar con una sonrisa y hacer que Francia se contagie de ella!», decía Paul Pogba. Incluso hasta los más jóvenes se han empapado de esas advertencias. «Todavía queda un paso más por delante, pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho. En el vestuario, Didier Deschamps estaba feliz. Todos estábamos felices, todos nos abrazamos», considera Kylian Mbappé.

Enfrente estará Croacia, que no lo pondrá fácil. «Cuando llegamos al final del campeonato hay fatiga, y si has jugado tres tiempos extra, físicamente tienen que estar cansados. Pero es una final, es un partido... Tienen la posibilidad de ser campeones del mundo, así que correrán como en todos sus encuentros», avisa Umtiti. «Sé que una victoria puede cambiar muchas cosas, pero realmente no pensamos en el lunes, vamos a estar mejor preparados. Antes de empezar nos quedaban siete partidos para ganar, ahora nos queda uno. Estamos más cerca, pero aún nos queda uno», recuerda Griezmann.

Mientras, el centrocampista croata Ivan Rakitic manifestó ayer viernes que su compatriota Luka Modric «merece el premio a mejor jugador» del Mundial de Rusia, un reconocimiento que según su opinión debería recaer en uno de los Vatreni con independencia de que venzan o no a Francia en la final.

«Creo que el hombre del torneo debe ser croata y, como dijo (el técnico) Zlatko Dalic, Luka Modric lo merece», subrayó en una rueda de prensa.