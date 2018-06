Francia, pulso sin riesgo

LUIS MIGUEL pASCUAL | MOScÚ

Privilegios de estar ya en clasificados para octavos de final, Francia afrontará el último duelo de la fase de grupos con la posibilidad de dar reposo a sus titulares, ante una Dinamarca que necesita al menos empatar para seguir en la competición (16.00 horas, Cuatro). Mientras que los galos solo se juegan acabar primeros, los daneses no tienen asegurado el pase a octavos. El empate les vale a ambos para lograr sus objetivos e incluso una derrota puede servir a los escandinavos para mantener el segundo puesto si en el otro partido Australia no vence a Perú.

Por eso, el duelo que se celebrará en el Luzhniki de Moscú, el cuarto que albergará el futuro escenario de la final, el mayor estadio del Mundial, aparece algo descafeinado y, a falta de mayor compromiso deportivo, puede servir para comprobar cómo lo afrontan los equipos. En el caso de Francia la apuesta es clara. Deschamps atisba cómodo el futuro y lo prevé largo, por lo que empieza ya a hacer una gestión de sus efectivos destinado a que lleguen en las mejores condiciones físicas a la recta final. Las cosas no aparecen tan plácidas en el campo danés. En liza por superar la fase de grupos por cuarta vez, los hombres de Hareide no se pueden relajar para depender de sí mismos. Temen la rabia de los franceses, tras unas palabras del técnico antes del inicio de la competición en las que afirmaba que Francia no formaba parte de los favoritos.