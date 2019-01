El 'Frankfurter Allgemeine' sitúa Puigdemont entre los personajes más destacados del 2018

Este diario no tendra otro personaje que comentar que al cobarde profugo, que esta viviendo a cuerpo de rey a cuenta del estado español al que quiere aniquilar. Es tan cobarde que ha dejado a los suyos tirados en la carcel, menudo lider.. Dice poco de este medio, el nombrar personaje del año, anda que no habra en Alemania, investigadores, medicos etc. para elegir a este sujeto, manda narices..