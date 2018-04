El fútbol es de mujeres

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Andrea Martínez Cadenas (La Bañeza, 2004) y Paula González Castro (León, 2004) están haciendo historia al competir en la máxima categoría autonómica infantil.

Andrea juega en el Veguellina, equipo al que llegó procedente de La Bañeza hace tres temporadas, mientras que Paula lo hace en la Peña, afrontando su primera temporada tras enrolarse en el club que preside Manuel Díaz procedente del Cerecedo.

La actitud y calidad de ambas futbolistas no han pasado desapercibidas para los técnicos de ambos equipos, que cuentan con ambas para afrontar un campeonato tremendamente competitivo, enfrentándose a equipos de la entidad de Real Valladolid, Cultural, Ponferradina, Gimnástica Segoviana o Zamora, por citar algún ejemplo.

Además, las dos jugadoras leonesas están siendo convocadas de forma sistemáticamente para la selección sub 16 femenina de Castilla y León, con la que han disputado el campeonato de España de selecciones autonómicas.

Andrea confiesa que disputar una competición autonómica con un equipo formado mayoritariamente por niños «te obliga a esforzarte más porque todos ellos son muy buenos y la competitividad es muy alta», algo que también reconoce Paula, «el jugar con y contra niños se nota porque son más fuertes y no es lo mismo que competir contra equipos formados por niñas», aunque en ambos casos manifiestan que es una gran experiencia.

Andrea y Paula aseguran que han sido muy bien recibidas en sus respectivos equipos por sus compañeros, «he sido muy bien recibida y estoy muy contenta en el equipo», dice Andrea; mientras Paula manifiesta «que mi llegada ha sido bien recibida por el resto de la plantilla y me encuentro como un integrante más de la plantilla».

Sobre la competición de Liga de la 1.ª División Regional Infantil en la que ambas compiten también coinciden de que es una categoría muy exigente.

Paula asegura «es una categoría que te exige mucho porque es muy exigente y competitiva y se nota al jugar contra niños, y aunque me encuentro más cómoda jugando con niñas es bonito jugar en esta categoría».

Andrea es de la misma opinión, «es un poco más difícil y complicada que competir contra equipos de niñas, pero la relación con mis compañeros es buena y no lo noto».

Las dos futbolistas leonesas son habituales en el combinado autonómico de su edad y ambas se muestran muy contentas e ilusionadas con las llamadas del máximo responsable del combinado de la Comunidad. Andrea valora así su paso por la selección y las sucesivas convocatorias, «cada vez que me convocan o acudo a alguna competición con la selección de Castilla y León me hace mucha ilusión, porque de esa manera mejoro en mi formación futbolística, conozco a otras compañeras, otros lugares y puedo jugar con niñas». De igual pareces el Paula, que valora así su paso por el combinado autonómico, «cada convocatoria me produce mucha ilusión. Es una forma de mejorar y me lo paso muy bien conociendo nuevas compañeras y pudiendo jugar con niñas, que me hace mucha ilusión, aunque con los niños también me encuentro muy a gusto».

Las dos jugadoras leonesas tienen gustos similares sobre los futbolistas más destacados, aunque discrepan en sus nombres. Paula tiene claro que el mejor jugador y al que más admira es «Messi, es para mi el mejor jugador masculino, mientras en féminas, aunque no sigo muy de cerca la competición la que más admiro es Verónica Boquete».

Andrea tiene también claras sus preferencias, «para mí el mejor jugador es Cristiano Ronaldo, mientras en féminas no tengo ninguna favorita porque no sigo muy de cerca la competición femenina».

Ambas también tienen claro que su objetivo principal es seguir mejorando día a días, sin marcarse más metas, aunque ambas sueñan con llegar algún día a poder jugar como futbolistas profesionales. Andrea quiere seguir creciendo como jugadora, «en estos momentos sólo quiero jugar mucho al fútbol y después si soy buena ya veremos, aunque me gustaría llegar a ser profesional», aseguró.

Paula es del mismo parecer, «aunque se que llegar a ser profesional es muy difícil pero no imposible, aunque en León es muy complicado porque no hay muchos equipos femeninos. Por eso en estos momentos sólo pienso en seguir trabajando y jugando porque esa es la única forma de mejorar», aseguró la jugadora de la Peña.

Tanto Paula como Andrea esperan que el fútbol femenino siga creciendo y tenga más presencia en la sociedad española y en los medios de comunicación, siendo también muy importante el papel que empiezan hacer las selecciones nacionales en sus diferentes categorías. Andrea cree que si la selección sigue así comenzará a tirar del fútbol femenino en los próximos años, «es muy importante que la selección española siga teniendo buenos resultados como lo está haciendo en estos últimos años, porque eso ayudará a que el fútbol femenino tenga más presencia en los medios de comunicación y se valore más a nivel general», dijo la componente del Veguellina.

Paula también asegura que es muy importante que España empiece a conseguir metas mayores para que el fútbol femenino adquiera mayor notoriedad en la sociedad, «la selección española está haciéndolo muy bien y eso se nota porque el aficionado tiene otra manera de ver el fútbol femenino», manifestó la integrante de la Peña.