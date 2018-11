La futura Copa ATP anti Copa Davis repartirá 13 millones en premios

La próxima competición tenística por equipos organizada por la ATP para contrarrestar la futura Copa Davis tendrá una dotación de 13,2 millones de euros, solo superada por los premios del Grand Slam, y permitirá a los ganadores embolsarse en puntos el equivalente a un gran torneo del circuito, ha anunciado la ATP en Londres.

La iniciativa surge para contrarrestar a la futura Copa Davis, cuyos derechos fueron comprados este verano por el grupo Kosmos, con el jugador azulgrana Gerard Piqué como cabeza visible del proyecto. Enfrentados la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y la FIT (Federación Internacional de Tenis), el órgano rector del circuito profesional ha puesto sobre la mesa una oferta muy atractiva para los jugadores al ofrecer dinero y puntos ATP. La futura Copa Davis, con una fase final programada en noviembre del 2019 durante una semana, anunció en agosto un premio en metálico de 20 millones de dólares (17,7 millones de euros), pero, desde entonces, no se han tenido más informaciones al respecto. Sin embargo, no habrá puntos ATP y, posiblemente, la renuncia de muchas figuras. Entre los tenistas que parecen apoyar el proyecto de Piqué figura el mallorquín Rafael Nadal.

La opinión de Federer

En cambio, otras figuras, como Roger Federer, son partidarias de "esperar y ver" como se desarrolla el nuevo formato de la Copa Davis y la nueva Copa ATP. "Aún no hemos visto la nueva Copa Davis, y todavía no hemos visto una nueva Copa del Mundo por equipos, que antes existía en Düsseldorf, y ahora está en Australia. Acaban de anunciarlo", dijo Federer tras vencer a Kevin Anderson y clasificarse para las semifinales de las finales ATP de Londres.

"Creo que tenemos que esperar y ver cómo es. Es genial que tengamos tantos momentos culminantes, tantos torneos entre los que elegir. Está claro que si la Copa del Mundo por Equipos se va a celebrar, los jugadores querrán jugar esa primera semana del año, así que uno piensa que va a ser emocionante", indicó. Respecto a la Copa Davis también se mostró favorable, aunque no se incluyó entre los participantes decididamente. "La Copa Davis tiene una historia increíblemente rica y creo que los jugadores la van a jugar. Desde ese punto de vista, creo que no hay muchos cambios, 'per se', o más torneos en el calendario. Hay más eventos por equipos, y creo que los jugadores están contentos", dijo.