El futuro de Cea se decide en dos finales

El entrenador de la Cultural sigue en la cuerda floja pese a que la Cultural no pierde en Liga desde septiembre. ALMEIDA -

PABLO RIOJA | LEÓN

Seis jornadas sin conocer la derrota en Liga o lo que es lo mismo; la mejor racha de resultados de la Cultural en lo que va de temporada. Los números acompañan a Víctor Cea, pero lo cierto es que su futuro al frente del banquillo no está ni mucho menos garantizado. El técnico madrileño continúa cuestionado por parte de la directiva y de una afición que, dada la calidad de la plantilla, le exige más ambición a la hora de plantear los encuentros. Su crédito puede agotarse definitivamente en las dos próximas jornadas. Dos nuevas finales —como las que ya vivió frente a Unionistas y Unión Adarve— pero esta vez ante rivales directos por la primera plaza del grupo como son Fuenlabrada y Ponferradina.

Acostumbrado a vivir en el alambre casi desde que aterrizó en la capital leonesa, Cea sufre una evaluación continua en parte por los tres tropiezos que cosechó contra Pontevedra, Navalcarnero y Real Madrid B y los últimos empates como visitante en Valladolid y Vigo. Aún así, el equipo marcha en cuarta posición a cinco puntos del líder, al que se medirá en su feudo en solo diez días. Consciente de su situación, no le ha temblado el pulso a la hora de sentar a pesos pesados de la plantilla como Sergio Marcos, Viti o Yeray. Fiel a sus ideas, prefiere jugar sus cartas con aquellos futbolistas que considera más enchufados incluso aunque sean del filial. Un mensaje que no ha calado del todo bien dentro del vestuario y que puede dinamitar la armonía que al menos existe de puertas para adentro. De hecho Yeray González ha sido el primero en mostrar públicamente su desacuerdo con la política de Cea de no ‘casarse’ con nadie.

Todo lo que no sea ganar a Fuenlabrada este domingo —desde las 17.00 horas en el Reino de León— y a Ponferradina el 18 de noviembre podría acabar con Víctor Cea fuera de la Cultural. Desde la cúpula ya le han buscado sustituto en más de una ocasión y tienen claro que la paciencia se agotará si el objetivo se aleja. Objetivo que no es otro que el de acabar primeros de grupo y ascender a Segunda esta misma temporada. Por el contrario, si el ex de Unión Adarve sale airoso de los dos próximos duelos quizá acalle por un tiempo las críticas.

Al margen de los resultados, lo que más separa a la grada del actual técnico culturalista es la pobre imagen que el equipo muestra en la mayor parte de encuentros. Ha habido pitos incluso después de conseguir una victoria, como ocurrió el día del Navalcarnero, donde el disgusto de los aficionados se hizo extensible al banquillo y al palco. El propio Cea ha reconocido en más de una ocasión que trabajan con el propósito de que la Cultural ofrezca su mejor versión cada jornada. Un imagen en la que se fijan es la mostrada hace ocho días ante el Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey. Duelo ante un gigante de Europa donde sin embargo mostraron su mejor versión de esta 2018-19. «Ese es el camino a seguir» señalaron varios integrantes de la plantilla después, pero lo cierto es que ante el Celta B regresaron las dudas. Saúl salvó los muebles —y a su entrenador— en el descuento rescatando un empate balsámico. Ahora no valen las excusas y Cea, que confía ciegamente en su trabajo, lo sabe.