El futuro, más allá del domingo

otero conde | ponferrada

Carlos Terrazas hablará de su futuro cuando proceda, que no fue ayer ni va a ser el domingo al acabar el último partido de Liga ni quizá de manera inminente en la próxima semana. El lunes entrena el plantel blanquiazul por última vez en esta temporada y después será tiempo de análisis: «El objetivo a corto plazo es recuperar las sensaciones que teníamos antes de los últimos dos partidos para poder terminar bien. Luego haremos balance, con perspectiva, y analizaremos lo que ha pasado. Tenemos que ir a Fuenlabrada a por todas y no desviar el foco de esa línea», dijo el preparador bilbaíno. Y es que su continuidad o no en el banquillo blanquiazul es centro de interés del deportivismo, más cuando el equipo ya no se juega más que tres puntos y acabar la Liga lo más dignamente posible.

En materia deportiva, Carlos Terrazas no podrá contar para el choque de mañana con David Gómez, que tiene un dedo roto, pero ya está recuperado Mandaluniz, así que en principio no tendrá que tirar de Pedro, portero del filial, salvo que le quiera dar minutos como recompensa por su trabajo. También es baja por sanción Saúl Crespo y vuelve Fernando Román. Y el técnico podría incluir en la convocatoria a los futbolistas de la cantera que han trabajado toda esta semana con el primer equipo, o sea, Diego Santín, Tato y Javi García. Es más, incluso podrían tener minutos en el Fernando Torres.

Por su parte, Eloy Jiménez, entrenador del equipo fuenlabreño, habló de cómo se ha de tomar su equipo el último partido de la primera fase de la competición: «Tenemos que salir muy intensos. Yo creo que es muy importante para nosotros ganar el partido por varias cosas. Primero, por la posibilidad de quedar segundo; segundo, por terminar con muy buenas sensaciones para afrontar el play off con confianza; y sobre todo por seguir en la línea ascendente y positiva que está teniendo el equipo en las últimas jornadas».