El futuro no se escribe con Terrazas

OTERO CONDE | PONFERRADA

Acabada la Liga, toca empezar a preparar el proyecto 2018-2019 de la Deportiva, aunque oficialmente reste un mes y medio de la actual temporada. La temporada ha sido mala, manifiestamente mala. Hace casi un año el club presentaba a Carlos Terrazas y se hablaba en aquel acto y en las semanas y meses posteriores del objetivo del ascenso. Pasó casi el año y ayer la Deportiva no estuvo en el sorteo del play off. Y por suerte, no estuvo en el del play out, algo que tampoco quedó tan lejos. Es el tercer año de sinsabores en el equipo blanquiazul, que ha ido empeorando lo anterior. En el 2016 se despedía de la Segunda División A; en el 2017 se quedaba sin disputar el play off de ascenso a la categoría de plata; y en el 2018 logró la permanencia en la penúltima jornada en un año en el que el fantasma del descenso a Tercera División ha estado muy presente desde el mes de octubre. Y el club quiere dar un giro a la situación. El mismo parece que comenzará con la no renovación de Carlos Terrazas y el comienzo de un nuevo proyecto. Mañana parece el día indicado para conocer noticias al respecto. El preparador vasco hablaba en el Fernando Torres de que era momento de análisis en el club y que aún no habían acabado de competir todos los equipos de la entidad, aludiendo al filial y al primer equipo juvenil. Sin embargo, la decisión estaría ya tomada dentro del consejo de administración. Además, la popularidad del entrenador no es precisamente grande en la grada y su continuidad podría traer, por lo visto durante este año, más desazón en la plantilla y en la grada. Y no está precisamente sobrada de socios y de ingresos la Ponferradina.

La posible continuidad de algunos jugadores también está unida a que el entrenador siga o no. Y los desencuentros han sido varios este año, aunque no hayan tenido mucha trascendencia pública. El fin de semana empezaba raro con la ausencia de la convocatoria para Fuenlabrada de Yuri. Sin duda que el hecho ha sido la comidilla del fin de semana y los rumores se han disparado. Una supuesta indisciplina podría haber llevado al técnico a tomar esa decisión, pero éste lo negaba y catalogaba la misma bajo el amplio paraguas de «una decisión técnica». Lo cierto es que dejar a un jugador fuera por una indisciplina también es una decisión técnica, pues no es ni una lesión ni una sanción. Y no hay más epígrafes. Una consideración táctica era la explicación más concreta.