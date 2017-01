Gallar: «Al final estoy donde quiero estar»

sergio c. anuncibay | león

Álex Gallar rompió ayer el silencio que le ha acompañado durante las últimas semanas para aclarar, o al menos explicar, porqué ha renovado por la Cultural —firmó el lunes hasta 2019— cuando parecía que el Mallorca iba a llevárselo en este mercado de invierno. «Al final estoy donde quiero estar», subrayó, hasta en tres ocasiones, el talentoso futbolista, que ponderó el esfuerzo del club leonés para retenerle.

«Ha confiado mucho en mí. Es un proyecto muy ilusionante», apuntó, tras el entrenamiento de Puente Castro, el jugador catalán, quien aseguró que en ningún momento tuvo la intención de abandonar el Reino antes de tiempo. Incluso defendió que «si hubiera querido otro desenlace se habría dado».

De todas formas, sí reconoció contactos con dos clubes de Segunda, uno el citado Mallorca, aunque dijo que no pasaron de ahí. «Más allá de eso no hubo nada», justificó Gallar, que habló de «especulaciones» y se situó, en todo momento, al margen —según detalló— de las posibles negociaciones que hayan llevado a cabo tanto su representante como las directivas de ambas entidades. «De eso no tengo ni idea. Lo que sé es que estoy aquí. Es lo que quería y al final ha salido todo bien», reiteró el extremo de Sabadell, que mostró su alegría por seguir en León. «Son unas condiciones satisfactorias y la verdad es que estoy muy contento porque tanto el mister como el club han apostado por mí», celebró.

De hecho, declaró que Rubén de la Barrera ha tenido mucho que ver en su decisión final. «Es la persona que más ha influido en mí y le tengo que dar las gracias. Deportivamente siempre ha apostado por mí. Hablo muchas veces con él y me comentó que la mejor opción era estar aquí. También me lo dijo Felipe y al final entre todos me convencieron de que León es un gran sitio para crecer. Hay un proyecto al alza», argumentó Gallar, quien reveló que en su contrato no aparece ninguna cláusula que obligue a liberarlo si viene un equipo de una categoría superior.

No obstante, el delantero de la Cultural sólo piensa ya en sus objetivos a corto plazo. Quiere ascender con el equipo leonés. Es su único propósito ahora. «Todo suma. Sé que estoy en un proyecto ganador, en un equipo con una buena racha de resultados y siempre tuve la sensación de que este es en un gran sitio». Por tanto, no tiene la sensación de que haya dejado escapar uno de esos trenes que tan sólo pasan una vez en la vida.

También desmintió que en connivencia con su representante utilizara al Mallorca para aumentar la ficha que cobra en León. «Estoy tranquilo porque sé que he hecho lo correcto», defendió Gallar, quien, del mismo modo, habló de los posibles refuerzos que podrían llegar en este mercado para fortalecer al equipo. «No creo que sea yo quien debe decir esto. El míster es el que más sabe, pero para mí estamos bien así, aunque todo el que venga a reforzar la plantilla nos vendrá bien», señaló.