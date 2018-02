Gallar no falla ante la Cultural

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El partido de hoy entre la SD Huesca y la Cultural en El Alcoraz, a partir de las 16.00 horas, recuerda lo que sucedió después del encuentro disputado en la primera vuelta en el Reino de León. Tras perder en el choque de ida, los dirigidos en la parte técnica por Rubi han pasado del decimosexto puesto en la tabla clasificatoria al primero. La Cultural, por su parte, tardó 14 jornadas en volver a ganar un partido del campeonato de Liga.

En el encuentro disputado en el Reino, los de Rubi cayeron en su visita a la Cultural por 3-2. Pese a las dudas que dejó el equipo leonés en defensa, los tres puntos fueron a parar para el casillero blanco. Los dirigidos por De la Barrera acumulan más de cinco meses sin vencer a domicilio. Aún así buscará un triunfo, que sin duda sería de enorme valor, en el terreno, a priori, más inaccesible, el del líder de Segunda División, la SD Huesca, que no sabe lo que es perder en El Alcoraz desde hace un año.

A pesar de estas dos trayectorias contrapuestas, el conjunto de Rubén de la Barrera, que ha perdido en sus últimas cuatro visitas, se agarra al precedente de esta misma temporada ante idéntico rival, al que le hizo encajar su penúltima derrota hasta ahora, aunque lo hiciera con un gol (3-2) de un jugador con el que ya no cuenta en sus filas, el central internacional catarí Ahmed Yasser.

La plantilla culturalista y el cuerpo técnico tienen máxima ambición para romper una racha que les ha conducido a las plazas de descenso por tercera vez en la presente temporada, aunque en las dos anteriores su paso fuera efímero de tan solo una jornada, que espera repetir en esta ocasión tras los resultados registrados ayer sábado.

El entrenador Rubén de la Barrera ya puede contar para este encuentro con el delantero Ibán Salvador, cedido por el Real Valladolid. Además, el jugador catalán puede ser una de las novedades, incluso en el once inicial, del técnico gallego que, salvo en el lateral izquierdo y puede que también en la posición de central, tiene el resto del equipo definido.

Tampoco sería extraño que De la Barrera repita, aunque es improbable, el mismo equipo con el que se enfrentó al Real Valladolid, a pesar de que siempre se haya decantado por utilizar el factor sorpresa en sus alineaciones.

La principal preocupación en los leoneses vuelve a ser el aspecto defensivo, el caballo de batalla con el que han tenido que convivir hasta ahora y que les coloca como uno de los equipos más goleados de la categoría, con más de dos goles por partido en los últimos encuentros, lo que dificulta las opciones de conseguir resultados positivos. Dejar la portería a cero es la principal premisa para, a partir de ahí, intentar aprovechar el olfato que están mostrando jugadores como Josep Señé, Rodri y otros que se les han sumado como Samu Delgado.

La SD Huesca, por su lado, sólo piensa en el triunfo ante la Cultural, en el partido de hoy en el terreno aragonés, para reforzar el liderato de Segunda División y seguir batiendo sus propios récords, lo que tratará de impedir un rival que busca salir de la zona descenso.

Tras más de un año invicto en su propio campo, El Alcoraz, el conjunto azulgrana quiere seguir con la misma dinámica, ya que, ante la ventaja que ha logrado sobre sus inmediatos perseguidores, sumando los puntos en casa de aquí a final de temporada ya tendría casi asegurada la promoción de ascenso.

El partido presenta, en principio, como equipo favorito para llevarse la victoria los oscenses dada la diferencia de puntos entre ambos equipos que pelean por objetivos muy distintos. La SD Huesca apunta directo a Primera División y la Cultural parece que luchará hasta el final para poder mantener la categoría de plata del fútbol español.

El conjunto altoaragonés, a pesar de que tiene algunos jugadores importantes lesionados como el delantero centro ‘Cucho’ Herández, el centrocampista Kilian Grant, el lateral derecho Carlos Akapo y el extremo Álvaro Vadillo, y algún otro que tal vez no pueda llegar en las mejores condiciones para disputar el partido, no tendrá problemas para poner en juego un once de lo mejor que puede tener sobre el césped y que no se resienta el equipo, como ha demostrado hasta ahora.

No se esperan novedades en el once inicial, ya que podría ser el mismo que la pasada semana se impuso al Sevilla Atlético en su campo, con la única de duda de si volverá el medio centro Lluis Sastre tras cumplir un partido de sanción.

El buen papel que protagonizó Moi Gómez el pasado domingo en su debut con el equipo azulgrana podría significar que Rubi siguiera contando con él para medirse al conjunto leonés, bien en el centro del campo o por un extremo.

Ello podría suponer que hubiera tres jugadores, Sastre, Moi Gómez y Ferreiro para dos puestos en el once titular.

Un choque con mucho valor para los dos equipos contendientes por diferentes motivos. Tres puntos que distanciaría a la SD Huesca de la tercera plaza y a la Cultural del descenso.