Ganar y encomendarse al Boiro

f. roberto otero | ponferrada

Empatados a casi todo, Deportiva y Real Valladolid se juegan ser la única alternativa a discutirle al Pontevedra el cuarto puesto en lo que queda de Liga (El Toralín, 18.00 horas). Eso sí, un empate sería horrible para los dos y podría alejarles definitivamente de esa posibilidad. El conjunto blanquiazul está concienciado de ganar al filial blanquivioleta y esperará buenas noticias que lleguen desde Barraña. El Boiro, capaz de ganar al RC Celta B por 0-3 y que se ha colocado a un solo punto de salir de la zona de descenso, recibe al cuadro de la capital del Lérez tratando. Si gana el cuadro barbanzano y lo hace la Deportiva, el equipo de Álvarez Tomé sería quinto a dos puntos del Pontevedra, por lo que tendría que hacer tres puntos más que éste en las dos últimas fechas.

Va a ser inevitable que la gente no esté pendiente de lo que suceda en tierras del sur de la provincia coruñesa, pero todo el mundo es consciente que el primero que tiene que hacer sus deberes es la propia Deportiva. Si no vence a la escuadra blanquivioleta, poco importará que suceda en otros lugares. Es lo que viene pasando durante toda la Liga, sin ir más lejos la pasada semana.

Álvarez Tomé no ha dado la convocatoria, aunque el viernes no se mostraba muy confiado en poder contar con Chavero. Sí podría estar finalmente Menudo, mientras que el preparador ya tiene disponible a Ríos Reina. Afirmaba que está corto de entrenamientos tras su lesión, pero conociendo al leonés, podría contar con él para actuar en el lateral izquierdo. Si no está Chavero, Cidoncha o Jonathan Ruiz podrían jugar en el mediocentro con Andy y el madrileño o Caiado en la banda derecha.

El equipo de Rubén Albés, una de las sensaciones del campeonato, podría traer a Ponferrada hasta a siete juveniles. Viene de empatar ante el Tudelano sin goles y ha bajado su rendimiento un tanto en la segunda vuelta. Vuelven Marí e Higinio.