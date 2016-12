ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Jorge Blanco se mostraba muy ilusionado con haber conquistado la victoria en la San Silvestre de León, porque le va a servir para llegar en el mejor tono de forma posible a la San Silvestre Vallecana, el último día de este año.

—Es una buena forma de ir culminando el año deportivo, ¿no?

—Estos últimos días del año la preparación va enfocada para la San Silvestre Vallecana que se disputa dentro de unos días. Esta prueba, que cada año tiene un mayor número de participantes y cada vez es más bonita, me servía de un buen test para lograr una buena marca personal y afrontar la última carrera del año con las mejores expectativas.

—¿Qué supone ganar de nuevo en León, ante su gente?

—Ganar en León me da un extra de motivación. Vences con tu gente. Es una pasada como se vuelca toda la ciudad con la carrera. También es una alegría ver a tus familiares aquí apoyándote para conseguir el triunfo, el tercero que consigo y además de forma consecutiva. En el 2013 fui tercero.

—¿Buscaba hacer una buena marca o lo principal era ganar?

—La verdad es que este año no salía a conseguir marca, pero me he quedado alucinado de mejorar el registro de la pasada edición. Eso indica que estoy en un gran momento de forma. A ver si se refrenda en Vallecas.

—¿Cómo califica este año, el primero en categoría absoluta?

—Muy buen año, que se refrenda con este triunfo, pese a alguna lesión. Quiero seguir para llegar a la Vallecana en un estado de forma óptimo. Está siendo muy buen año. No diría excelente por algún altibajo. Hemos cumplido las expectativas. Sólo falta rematarlo con la marca personal en 10 kilómetros.

—¿Y para el 2017?

—Ya están fijados. Los objetivos son muy elevados para el próximo año. Está el Mundial de Atletismo de Londres en agosto y también hay que estar a tope para el Mundial de campo a través de marzo.